Hitan sastanak evropskih lidera o Grenlandu i odnosima sa Amerikom

Izvor:

SRNA

22.01.2026

08:16

Komentari:

0
Lideri EU održaće danas hitan samit u Briselu o Grenlandu i odnosima sa SAD, najavljeno je iz Evropskog savjeta.

Konkretan plan i program sastanka nije objavljen, ali TASS piše da će on biti održan u formatu radne večere "nakon 18.00 časova po srednjoevropskom vremenu".

auto kljuc piksabej

Auto-moto

Vlasnik firme iz BiH tvrdi da je prevaren u Njemačkoj

Prema riječima neimenovanog izvora u Briselu, očekuje se da sastanak potraje do kasno u noć, usljed neizvjesnosti situacije.

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Kosta potvrdio je ranije na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da će samit biti održan i da će lideri razgovarati o punoj i bezuslovnoj podršci suverenosti i teritorijalnom integritetu Danske i Grenlanda.

Grenland

Evropa

Brisel

Komentari (0)
