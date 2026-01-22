Poplave u Grčkoj odnijele dva života

Dvije osobe poginule su u Grčkoj nakon obilnih padavina koje su izazvale bujične poplave u Atini i drugim dijelovima zemlje, saopštile su vlasti.

Jedna žena je poginula u južnom atinskom predgrađu Glifada, kada ju je udario automobil koji je odnijela bujica, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade za Rojters.

Ranije tokom dana, pripadnik obalske straže poginuo je u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj, nakon što ga je odnijelo uzburkano more.

Vatrogasne službe su saopštile da su primile stotine poziva građana zbog ispumpavanja vode iz poplavljenih kuća i poslovnih objekata u Atini.