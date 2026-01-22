Logo
Poplave u Grčkoj odnijele dva života

Izvor:

Tanjug

22.01.2026

07:11

Poplave u Grčkoj
Foto: Tanjug/AP/Petros Giannakouris

Dvije osobe poginule su u Grčkoj nakon obilnih padavina koje su izazvale bujične poplave u Atini i drugim dijelovima zemlje, saopštile su vlasti.

Jedna žena je poginula u južnom atinskom predgrađu Glifada, kada ju je udario automobil koji je odnijela bujica, rekao je zvaničnik vatrogasne brigade za Rojters.

Снијег

Svijet

Ekstremna zimska oluja okovaće ledom pola Amerike

Ranije tokom dana, pripadnik obalske straže poginuo je u luci na Peloponezu, u južnoj Grčkoj, nakon što ga je odnijelo uzburkano more.

Vatrogasne službe su saopštile da su primile stotine poziva građana zbog ispumpavanja vode iz poplavljenih kuća i poslovnih objekata u Atini.

Atina

Grčka

Poplave

