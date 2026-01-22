Logo
Majka ubila bebu i ostavila je da se smrzne pored kante: Šta je pokazala obdukcija?

22.01.2026

07:10

beba
Foto: Pixabay

Austrijska policija potvrdila je da je u slučaju novorođenčeta pronađenog u blizini granice sa Burgenlandom riječ o ubistvu.

Obdukcija je pokazala da je d‌jevojčica rođena živa i da je život izgubila kao posljedica nasilnog d‌jelovanja, saopštila je portparolka državnog tužilaštva u Ajzenštatu. Prema nalazima, uzrok smrti je teška povreda glave.

Prema informacijama koje prenosi Krone Zeitung, nadzorne kamere zabilježile su ženu kako izlazi iz rumunskog autobusa, odlazi do dijela koji kamera ne pokriva i vraća se nekoliko minuta kasnije. Zajedno sa vozačem autobusa, ostavila je sportsku torbu pored kante za otpatke upravo u njoj je kasnije pronađeno dijete.

Traga se za ženom za koju se vjeruje da je rumunska njegovateljica, kao i za autobusom i njegovim vozačem. Potraga je proširena na Njemačku.

Снијег

Svijet

Ekstremna zimska oluja okovaće ledom pola Amerike

U ned‌jelju, oko 13 časova, putnici koji su prolazili kroz granični prelaz u Nikelsdorfu primetili su sportsku torbu ostavljenu napolju. Kada su pogledali unutra, zatekli su novorođenče bez znakova života. Hitna pomoć je odmah pozvana, ali ljekari nisu mogli da učine ništa.

Ned‌jelja je bila izuzetno hladna u vjetrovitom Nikelsdorfu temperature su se spuštale do minus osam stepeni. Pretpostavlja se da je dijete bilo napolju oko četiri sata prije nego što je pronađeno.

Policija istražuje slične slučajeve

Austrijska policija navodi da je slučaj pokrenuo snažne reakcije javnosti, posebno zato što je samo nekoliko mjeseci ranije u Evropaparku kod Klagenfurta pronađeno tijelo drugog novorođenčeta. Taj slučaj i dalje nije riješen, a policija traga za mladim parom prema kompozitnim skicama.

Tagovi:

preminula beba

majka

Austrija

ubistvo

obdukcija

