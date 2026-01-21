A gdje vam je Zelenski? Tramp ga je izbrisao kao Putin koronu

Svojevremeno je ruska operacija u Ukrajini zbrisala sve moguće vijesti o korona virusu. Danas je Ukrajinu zbrisala Amerika koja problem svoje nacionalne bezbjednosti pokušava riješiti na račun evropskih država, tačnije Danske.

Krajem februara 2022. je predsjednika SZO Tedros Adanom Gebrejesus uklonjen sa malih ekrana. Na njegovo mjestu u u mejnstim medijima glavni akteri su postali ruski i ukrajinski predsjednici, Vladimir Putin i Volodimir (koji je tada doduše još bio Vladimir) Zelenski.

Posljednja udarna vijest iz Ukrajine odjeknula je prošle sedmice, ili prošli mjesec. Možda i prošle godine. Posljednja udarna vijest iz Bijele kuće odjeknula je prije sat vremena. Odjeknula je i juče, i čitav ovaj mjesec. Zapravo, odjekuje od pobjede Donalda Trampa.

Američki predsjednik je svojim potezima do te mjere preokrenuo svijet da u Davosu nije bilo mjesta za Volodimira Zelenskog. Ukrajinski predsjednik je formalno odbio dolazak (ako je bio i pozvan) zbog situacije u Kijevu u kojem nema struje.

Svi strahovi evropskih lidera sažeti u imenu "Donald Tramp". Borba za "daleku" Ukrajinu i obračun sa Rusijom zamijenili su borbom za sopstveni opstanak. Ukrajinu je zamijenio Grenland, međunarodno pravo je poništila Venecuela, a umjesto Kremlja, strahuje se od Bijele kuće.

Ako je Putin i udario na Evropu i Evropsku uniju, Donald Tramp će je pregaziti. Geopolitički su odavno poniženi, sada američki predsjednik ponižava ostatke Emanuela Makrona, Kira Starmera, Fridriha Merca i ostalih "lidera" koji su, u trenutku kada su trebali pokazati državničku zrelost, ogolili vlastitu prazninu. Evropska unija danas nema strategiju, nema plan i, što je najopasnije, nema ideju šta uopšte želi. Ima samo reakcije, zakasnjele, neusklađene i uglavnom pogrešne.

Evropski lideri su godinama učili napamet tuđe politike, oslanjajući se na Vašington kao na tutora i zaštitnika koji će u ključnom trenutku dati odgovore i bezbjednost. Kada je tutor promijenio pravila igre, ostali su zatečeni. Bez inicijative, bez autoriteta i bez hrabrosti da preuzmu odgovornost. Danas više ne upravljaju procesima, već ih komentarišu na konferencijama za medije. Danas više nisu za stolom, oni su na meniju.

Zelenski je tu postao kolateralna šteta evropske nemoći. Njegovo odsustvo iz Davosa nije poruka iz Kijeva, nego dijagnoza Brisela. Evropa nije u stanju da nosi ni rat u svom dvorištu, ni mir za svojim stolom. Ona ne vodi pregovore, već čeka da joj budu saopšteni.

Dok Tramp otvoreno gazi diplomatske konvencije i bez zadrške govori o Grenlandu, Venecueli i „američkim interesima“, evropski lideri se gube u formulacijama, rezolucijama i praznim frazama. Oni ne znaju da li da se suprotstave, da li da se prilagode ili da se nadaju da će oluja proći sama od sebe.

Evropska unija je tako od političkog subjekta postala geopolitički objekat. Nije više faktor, već prostor. Nije više igrač, već teren. A u takvoj Evropi, za Zelenskog nema mjesta, ne zato što rat nije važan, već zato što "lideri" koji bi ga trebali voditi, ne znaju kako. Ili nemaju sa čim. A tako im je sve "potaman" izgledalo kada su srušili Minske sporazume. Kada je dementni Bajden obilazio mjesto gdje je nastala ruska država. Kada je Boris Džonson, naredio prekid pregovora u Istanbulu...

Briselska administracija je dobila šta je tražila, a jedino tužno u cijeloj priči su milioni mrtvih i ranjenih na "istočnom" evropskom frontu. Dolaskom Trampa, čini se da će biti otvoren i "zapadni", ako već i nije.