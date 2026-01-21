Putin: Događaji oko Grenlanda ni na koji način ne dotiču Rusiju

Tramp me lično pozvao u Odbor za mir, rekao je ruski predsednik i naveo da je Moskva spremna da izdvoji jednu milijardu dolara iz zamrznutih ruskih aktiva za obnovu Bliskog istoka, kao i da će o tome sutra razgovarati sa predsjednikom Palestine i predstavnicima SAD.

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da je dobio lično poziv od američkog lidera Donalda Trampa da se priključi Odboru za mir i zahvalio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država na tom predlogu.

Putin je napomenuo da je naložio Ministarstvu spoljnih poslova Rusije da prouči prijedlog Donalda Trampa i da o tome obavi konsultacije sa strateškim partnerima.

Nakon toga, Rusija će moći da donese konačan odgovor.

Putin je poručio Rusija je spremna da za izdvoji jednu milijardu dolara iz zamrznutih ruskih aktiva.

On je dodao da bi dio zamrznutih ruskih sredstava mogao biti iskorišćen za obnovu Bliskog istoka nakon okončanja ukrajinskog konflikta.

Prema riječima šefa ruske države, o tome će sutra razgovarati sa predsjednikom Palestine i predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država.

Vladimir Putin je takođe izjavio da događaji oko Grenlanda ni na koji način ne dotiču Rusiju.

Pri tome je podsjetio da Rusija ima iskustvo u rješavanju sličnih situacija, navodeći kao primer činjenicu da je u 19. vijeku prodala Aljasku Sjedinjenim Državama.

(rt balkan)