Zašto Slovenija neće u Trampov Odbor za mir

Izvor:

Agencije

21.01.2026

19:04

Premijer Slovenije Robert Golob izjavio je u srijedu da njegova zemlja neće prihvatiti poziv američkog predsjednika Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir.

Tramp je pozvao desetine svjetskih lidera da se pridruže inicijativi koju predvode SAD, a kojom bi on predsjedavao, a čiji bi prvobitni cilj bio okončanje sukoba u Gazi, ali bi se potom proširio i na rješavanje ratova na drugim mjestima.

"Glavna zabrinutost je da je mandat odbora preširok i da bi mogao opasno potkopati međunarodni poredak zasnovan na Povelji Ujedinjenih nacija. Iako smatramo da je svaka inicijativa koja može smiriti situaciju na Bliskom istoku pohvalna, ovaj poziv opasno zadire u širi međunarodni poredak, a ne samo u smirivanje situacije u Gazi", izjavio je Golob.

Golob je rekao da neće prisustvovati potpisivanju osnivačke povelje inicijative na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj u četvrtak, već će umjesto toga prisustvovati sastanku čelnika Evropskog savjeta u Briselu.

Odbor za mir

Donald Tramp

Slovenija

