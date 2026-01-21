Tragedija: Nakon 53 dana umrla beba nakon što je polivena vrelom vodom

Desetomjesečna beba iz Toričela (provincija Taranto), preminula je u subotu uveče u Poliklinici u Bariju, nakon više od mjesec i po dana borbe u intenzivnoj njezi.

Dječak je bio hospitalizovan 53 dana, a ljekarski tim je od prvog trenutka naglašavao da je stanje izuzetno teško.

Nakon što je porodici saopštena tragična vijest, u bolničkom odjeljenju nastali su trenuci velike napetosti, zbog čega je intervenisala policija. Prema informacijama, situacija je ubrzo stavljena pod kontrolu.

Nesreća koja se dogodila u nekoliko sekundi

Prema dosadašnjim nalazima istrage, beba je bila u hodalici u trenutku kada je došlo do nezgode u porodičnom domu. U vrlo kratkom vremenu, vrela voda iz kućnog aparata prosula se u njegovoj blizini, nakon čega je dijete hitno prebačeno u bolnicu u Manduriji, pa zatim u specijalizovani centar u Bariju. Ljekari su tokom nedjelja pokušavali da stabilizuju stanje, ali uprkos naporima, dječak nije izdržao.

Tužilaštvo naredilo da tijelo ide na vještačenje

Nakon smrti, tužilaštvo u Tarantu naložilo je zadržavanje tijela radi daljih vještačenja. Javnost sada čeka odluku tužioca Salvatorea Kolele o tome da li će biti naređena obdukcija, koja bi trebalo da precizno utvrdi medicinski uzrok smrti i rekonstruiše okolnosti nesreće.

Majka djeteta vodi se kao osumnjičena po automatizmu, kako italijanski zakon nalaže u svim slučajevima teških povreda maloljetnika u porodičnom okruženju. Trenutno se tereti za teško nanošenje povreda iz nehata, ali kvalifikacija dijela može biti promijenjena tokom istrage.

Policija prikuplja sve dokaze

Istraga je poverena policiji u Manduriji, koja prikuplja izjave i rekonstruiše svaki detalj nesreće. Ključno je utvrditi šta se tačno dogodilo u domaćinstvu i da li je tragedija mogla biti sprečena.