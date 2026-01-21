Ruska špijunka u srcu Berlina; Vojni vrh pod istragom

Dvojica bivših nemačkih zvaničnika odbrane pod istragom su u vezi sa hapšenjem žene njemačko-ukrajinskog porijekla, osumnjičene za špijunažu za Rusiju, saopštio je danas portparol njemačkog Ministarstva odbrane.

Žena sa nemačkim i ukrajinskim državljanstvom, pod imenom Ilona V. uhapšena je ranije danas u Berlinu zbog sumnje da je ruskom zvaničniku u ambasadi dostavljala povjerljive informacije, navodi Dojče vele.

Prema navodima Ministarstva, sumnja se da je dijelila podatke o učesnicima visokih političkih sastanaka, prikupljala informacije o lokacijama proizvodnje oružja, testiranjima dronova i isporukama dronova u Ukrajinu, kao i da je pomagala svom ruskom kontaktu da pod lažnim identitetom prisustvuje političkim događajima u Berlinu.

Ilona V je takođe kontaktirala bivše zaposlene u Ministarstvu odbrane koje je lično poznavala kako bi prikupljala informacije. Stanovi koje koriste osumnjičena i dvojica njenih navodnih saučesnika pretreseni su u saveznoj pokrajini Brandenburg, zapadnoj Rajna-Palatinat i u Minhenu.

Njemački mediji naveli su da su dvojica drugih osumnjičenih bivši njemački zvaničnici odbrane nedavno penzionisani oficir i bivši visoki civilni službenik koji je ranije služio u njemačkim oružanim snagama.

Dvojica muškaraca osumnjičeni su da su "otkrili službene informacije osumnjičenoj posrednici koja je navodno djelovala u ime ruske obavještajne službe i koja je danas uhapšena po nalogu istražnog sudije Saveznog suda".

Dojče vele navodi i da nije jasno da li su dvojica muškaraca znali da žena navodno špijunira za Rusiju i da li su svjesno proslijeđivali povjerljive informacije stranoj sili.

