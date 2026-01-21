Logo
Large banner

Ruska špijunka u srcu Berlina; Vojni vrh pod istragom

Izvor:

B92

21.01.2026

17:37

Komentari:

0
Руска шпијунка у срцу Берлина; Војни врх под истрагом

Dvojica bivših nemačkih zvaničnika odbrane pod istragom su u vezi sa hapšenjem žene njemačko-ukrajinskog porijekla, osumnjičene za špijunažu za Rusiju, saopštio je danas portparol njemačkog Ministarstva odbrane.

Žena sa nemačkim i ukrajinskim državljanstvom, pod imenom Ilona V. uhapšena je ranije danas u Berlinu zbog sumnje da je ruskom zvaničniku u ambasadi dostavljala povjerljive informacije, navodi Dojče vele.

Prema navodima Ministarstva, sumnja se da je dijelila podatke o učesnicima visokih političkih sastanaka, prikupljala informacije o lokacijama proizvodnje oružja, testiranjima dronova i isporukama dronova u Ukrajinu, kao i da je pomagala svom ruskom kontaktu da pod lažnim identitetom prisustvuje političkim događajima u Berlinu.

evropski parlament tanjugap

Svijet

Prvi odgovor Brisela Trampu: Evropski parlament suspendovao rad na trgovinskom sporazumu

Ilona V je takođe kontaktirala bivše zaposlene u Ministarstvu odbrane koje je lično poznavala kako bi prikupljala informacije. Stanovi koje koriste osumnjičena i dvojica njenih navodnih saučesnika pretreseni su u saveznoj pokrajini Brandenburg, zapadnoj Rajna-Palatinat i u Minhenu.

Njemački mediji naveli su da su dvojica drugih osumnjičenih bivši njemački zvaničnici odbrane nedavno penzionisani oficir i bivši visoki civilni službenik koji je ranije služio u njemačkim oružanim snagama.

Кина-застава

Svijet

Kina: Ne takmičimo se za uticaj na Zapadu

Dvojica muškaraca osumnjičeni su da su "otkrili službene informacije osumnjičenoj posrednici koja je navodno djelovala u ime ruske obavještajne službe i koja je danas uhapšena po nalogu istražnog sudije Saveznog suda".

Dojče vele navodi i da nije jasno da li su dvojica muškaraca znali da žena navodno špijunira za Rusiju i da li su svjesno proslijeđivali povjerljive informacije stranoj sili.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

špijun

Rusija

Berlin

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!

Košarka

Lebron Džejms progovorio o Jokiću: Kakvo priznanje za Srbina!

1 h

0
Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

Hronika

Užas u Mostaru: Pješak podlegao nakon nesreće

2 h

0
Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026

Tenis

Iva Jović se plasirala u treće kolo Australijan opena

2 h

0
Исповијест украјинског војника: Несташица воде и хране на фронту, рањеници умиру прије евакуације

Svijet

Ispovijest ukrajinskog vojnika: Nestašica vode i hrane na frontu, ranjenici umiru prije evakuacije

2 h

0

Više iz rubrike

Први одговор Брисела Трампу: Европски парламент суспендовао рад на трговинском споразуму

Svijet

Prvi odgovor Brisela Trampu: Evropski parlament suspendovao rad na trgovinskom sporazumu

1 h

0
Папа позван у Трампов Одбор за мир

Svijet

Papa pozvan u Trampov Odbor za mir

1 h

0
Кина: Не такмичимо се за утицај на Западу

Svijet

Kina: Ne takmičimo se za uticaj na Zapadu

1 h

0
Влада Мађарске плаћа додатне трошкове грађана за гријање

Svijet

Vlada Mađarske plaća dodatne troškove građana za grijanje

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

42

Konte: Nismo na nivou Lige šampiona

18

33

Zbog zastoja u radu Gradske toplane elektro-mreža u Bijeljini pod velikim opterećenjem

18

23

Koje islamske zemlje ulaze u Trampov "Odbor za mir"

18

22

Stigli su super radari: Teško uočljivi, snimaju devet najčešćih prekršaja

18

12

Tragedija: Nakon 53 dana umrla beba nakon što je polivena vrelom vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner