Papa pozvan u Trampov Odbor za mir

Izvor:

SRNA

21.01.2026

17:19

Папа позван у Трампов Одбор за мир
Foto: Tanjug

Papa Lav Četrnaesti je među svjetskim liderima koji su pozvani da se pridruže Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trampa, izjavio je kardinal Pjetro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik Vatikana.

Parolin je naveo da papa razmatra poziv, rekao je Parolin.

Cilj Odbora je prvobitno bio okončanje sukoba u Gazi. Međutim, Tramp je rekao da će imati mnogo šira ovlaštenja i da će rješavati sukobe na globalnom nivou.

Олијњикова

Tenis

Ukrajinka ispala pa poručila: Zabranite Sabalenki da igra tenis

Pojedine zemlje, poput Izraela i Egipta, prihvatile su poziv, mnoge druge su izrazile oprez, a diplomate upozoravaju da bi ideja mogla da našteti radu UN.

