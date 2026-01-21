Logo
Lebron Džejms progovorio o Jokiću: Kakvo priznanje za Srbina!

Izvor:

RTS

21.01.2026

17:01

Komentari:

0
Леброн Џејмс проговорио о Јокићу: Какво признање за Србина!
Foto: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms izjavio je da je centar Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta, prenose američki mediji.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobijedili su Denver rezultatom 115:107 u utakmici NBA lige. Jokić zbog povrede nije igrao za Denver, dok je Džejms na ovoj utakmici postigao 19 poena.

Džejms je tokom meča prišao klupi protivničkog tima, a onda je zagrlio Jokića. Košarkaš Lejkersa je poslije utakmice izjavio da je ovim gestom želio da pokaže poštovanje prema srpskom košarkašu.

"Poštujem velikane igre. Jokić je jedan od najvećih koji su ikada igrali ovu igru. Za mene je bilo lako da mu priđem i da mu jednostavno ukažem poštovanje“, izjavio je košarkaš Lejkersa.

Džejms se potom osvrnuo i na meč između selekcija SAD-a i Srbije u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine. Reprezentacija SAD je tada poslije preokreta stigla do pobjede od 95:91.

"To je jedna od najboljih utakmica ikada odigranih. Igrao sam mnogo sjajnih utakmica – finala NBA lige, utakmice na Olimpijskim igrama, u regularnom dijelu sezone u NBA ligi, srednjoj školi… međutim, ova se nalazi među najboljima. Nikada neću da zaboravim taj trenutak“, istakao je Džejms.

Srbija je na Olimpijskim igrama osvojila bronzanu medalju pobjedom nad Njemačkom, dok su Amerikanci u finalu bili bolji od domaćina Francuske.

Tagovi:

