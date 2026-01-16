Logo
Tragedija: Košarkaš (20) ubijen tokom vožnje, upucan je u glavu

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

08:59

Трагедија: Кошаркаш (20) убијен током вожње, упуцан је у главу
Foto: Printscreen/NewsChannel5

Andre Bel (20), košarkaš Univerziteta Fisk, ubijen je u pucnjavi koja se dogodila na putu u Nešvilu prije nekoliko dana, saopštila je lokalna policija.

Policija Nešvila pokrenula je istragu o smrti mladog igrača. Incident se dogodio nakon što je Bel, u pratnji dvojice prijatelja, ušao u svoj automobil marke „nisan sentra“ bele boje, po završetku jednog gimnastičkog događaja kojem su prisustvovali.

Prema navodima nadležnih, na Belov automobil je otvorena vatra iz drugog vozila.

- Automobil žrtve je usporio i vratio se u saobraćaj prije nego što se sudario sa crvenim pikapom, dok je tamni sedan iz kog je pucano nastavio kretanje - navodi se u izvještaju policije.

Vlasti su potvrdile da je Bel zadobio prostrelnu ranu u predjelu glave. On je hitno prevezen u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt, ali je uprkos naporima ljekara podlegao povredama.

Prijatelji nastradalog košarkaša izjavili su policiji da su u trenutku napada gledali u svoje telefone i da su ih trgli zvuci hitaca. Motiv pucnjave za sada nije poznat, a istražitelji intenzivno tragaju za napadačem.

Od tragično nastradalog mladića oprostio se Džeremaja Kračer, glavni trener „Buldogsa“, košarkaškog tima Univerziteta Fisk.

nikolija jovanovic

Scena

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

- Andre Bel je bio ključna figura našeg košarkaškog tima, ali pamtićemo ga pre svega po zaraznom osmijehu, toploj ličnosti i jedinstvenoj sposobnosti da svaki prostor ispuni toplinom. Sada osjećamo duboko odsustvo u našem programu, ali još važnije, osjećamo dubok bol u srcima. Užasno će nam nedostajati. Naše misli i molitve su uz njegovu porodicu i djecu u njegovoj familiji, kao i uz sve u Nešvilu koji su se ugledali na njega - rekao je trener Kračer.

(Telegraf)

