Drama na konferenciji u Bijeloj kući: "Sram vas bilo, ljevičaru"

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit ušla je u žestok verbalni sukob sa britanskim novinarom tokom konferencije za medije, nakon pitanja o ubistvu demonstrantkinje u Mineapolisu koje se dovodi u vezu sa agentom američke imigracione službe ICE.

Portparolka predsjednika SAD Donalda Trampa, Kerolajn Livit, oštro je reagovala na pitanje britanskog novinara Nila Stenejdža sa portala Hil o smrti 37-godišnje Rene Gud, koja je prošle sedmice ubijena tokom protesta protiv imigracione politike u Mineapolisu.

🚨 OMG! LEAVITT JUST WENT NUUUTS!



REPORTER: Sec. Noem said ICE is doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year; they detained 170K citizens, Renee Good was shot & killed. How does that equate to them doing everything correctly?



LEAVITT: "You're a biased… pic.twitter.com/RtiFQ06ngV — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 15, 2026

Tokom konferencije za medije u Bijeloj kući, Stenejdž je naveo podatke o smrtnim slučajevima u pritvorima ICE-a i optužio agenta te službe da je neopravdano ubio demonstrantkinju. Livit je uzvratila nazivajući ga "pristrasnim levičarskim aktivistom", optuživši ga da ignoriše zločine koje su, prema njenim riječima, počinili ilegalni migranti, kao i da se samo "predstavlja kao novinar".

Smrt Rene Gud istražuje FBI. Prema navodima vlasti, ona je navodno automobilom krenula ka agentu ICE-a koji je pokušavao da je uhapsi zbog blokade puta. Incident je izazvao nerede u Mineapolisu, a predsjednik Tramp zaprijetio je da bi mogao da se pozove na Zakon o pobuni i angažuje vojsku ukoliko lokalne vlasti ne obuzdaju nasilje.