Tramp tvrdi – Zelenski odbacuje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije prepreka miru, odbacujući komentare američkog predsjednika Donalda Trampa koji je to rekao dan ranije.

Zelenski je u svom večernjem video obraćanju naveo i da je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom razmotrio diplomatske aktivnosti sa Amerikom, prenio je Rojters.

Tramp je juče rekao da vjeruje da je Ukrajina manje spremna od Rusije da postigne mirovni sporazum. Na pitanje zašto pregovori koje predvode SAD još uvijek nisu riješili skoro četvorogodišnji rat, Tramp je odgovorio da je Zelenski razlog za to, podsjeća agencija.

Tramp je takođe izjavio da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin "spreman da postigne dogovor". Zelenski je ukazao da kontinuirani napadi Rusije na ukrajinska energetska postrojenja i druge ciljeve pokazuju da Moskva ne želi mir.

"Upravo su ruske rakete, ruski dronovi 'šahed' i pokušaj Rusije da uništi Ukrajinu jasni dokazi da Moskva uopšte nije zainteresovana za sporazume", rekao je on.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, izjavio je da se Rusija slaže sa Trampom da Zelenski koči sporazum, rekavši da predsjednik Vladimir Putin i ruska strana ostaju otvoreni za razgovore.

Zelenski je obećao da će Ukrajina aktivnije nastaviti diplomatske napore. Tramp i Zelenski su imali promjenljiv odnos tokom nastojanja da se reši najveći kopneni sukob u Evropi od Drugog svetskog rata, navodi Rojters.