Logo
Large banner

Tramp tvrdi – Zelenski odbacuje

Izvor:

B92

16.01.2026

07:08

Komentari:

0
Трамп тврди – Зеленски одбацује
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije prepreka miru, odbacujući komentare američkog predsjednika Donalda Trampa koji je to rekao dan ranije.

Zelenski je u svom večernjem video obraćanju naveo i da je u telefonskom razgovoru sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom razmotrio diplomatske aktivnosti sa Amerikom, prenio je Rojters.

Tramp je juče rekao da vjeruje da je Ukrajina manje spremna od Rusije da postigne mirovni sporazum. Na pitanje zašto pregovori koje predvode SAD još uvijek nisu riješili skoro četvorogodišnji rat, Tramp je odgovorio da je Zelenski razlog za to, podsjeća agencija.

Tramp je takođe izjavio da vjeruje da je ruski predsjednik Vladimir Putin "spreman da postigne dogovor". Zelenski je ukazao da kontinuirani napadi Rusije na ukrajinska energetska postrojenja i druge ciljeve pokazuju da Moskva ne želi mir.

"Upravo su ruske rakete, ruski dronovi 'šahed' i pokušaj Rusije da uništi Ukrajinu jasni dokazi da Moskva uopšte nije zainteresovana za sporazume", rekao je on.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, izjavio je da se Rusija slaže sa Trampom da Zelenski koči sporazum, rekavši da predsjednik Vladimir Putin i ruska strana ostaju otvoreni za razgovore.

Zelenski je obećao da će Ukrajina aktivnije nastaviti diplomatske napore. Tramp i Zelenski su imali promjenljiv odnos tokom nastojanja da se reši najveći kopneni sukob u Evropi od Drugog svetskog rata, navodi Rojters.

Podijeli:

Tag:

Volodimir Zelenski

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саудијска Арабија, Катар, Турска и Оман упозорили Трампа: Напад на Иран би изазвао регионални хаос

Svijet

Saudijska Arabija, Katar, Turska i Oman upozorili Trampa: Napad na Iran bi izazvao regionalni haos

1 h

0
"Шта треба, да упаднемо у Мекдоналдс?" Мелони под притиском да се Италија дистанцира од САД

Svijet

"Šta treba, da upadnemo u Mekdonalds?" Meloni pod pritiskom da se Italija distancira od SAD

1 h

0
Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Svijet

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

1 h

1
Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Svijet

Osamnaest ljudi hospitalizovano: Eksplozija granate u centru za obuku MUP-a u Rusiji

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

47

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

08

44

Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

08

31

Horor: Dok je kasapio baku pred unukom, monstrum urlao jezivu prijetnju; Saslušani svjedoci iz zgrade

08

29

Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

08

24

Norvežani bijesni zbog Milanovićeve izjave

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner