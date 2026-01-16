Logo
Large banner

"Šta treba, da upadnemo u Mekdonalds?" Meloni pod pritiskom da se Italija distancira od SAD

Izvor:

Agencije

16.01.2026

06:55

Komentari:

0
"Шта треба, да упаднемо у Мекдоналдс?" Мелони под притиском да се Италија дистанцира од САД

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, tokom svoje tradicionalne novogodišnje konferencije za novinare, odgovorila je na pozive da se Italija distancira od Sjedinjenih Američkih Država, ironično spomenuvši jednu od najvećih američkih kompanija.

Melonijeva je istakla da postoji "mnogo stvari", poput pitanja međunarodnog prava u politici američkog predsjednika Donalda Trampa sa kojima se ne slaže, ali da nema nikakvih problema da te nesuglasice i javno izrazi.

"Mislim da kada se krše pravila međunarodnog prava, svi postajemo mnogo izloženiji. I zato, da, kada se ne slažem, to i kažem", naglasila je ona.

U tom kontekstu, rekla je da ne razumije "šta se tačno traži kada se kaže da Italija treba da se distancira od SAD", i istakla da je u interesu njene zemlje da jača odnose sa evropskim i atlantskim partnerima.

"Da li je ova strategija pogrešna? Onda mi treba formalno predstaviti alternativu, treba mi reći šta želite da uradimo", podvukla je.

"Da li treba da se distanciramo u smislu da izađemo iz NATO-a? Da li treba da zatvorimo američke baze? Da li treba da prekinemo trgovinske odnose? Da li treba da upadnemo u Mekdonalds? Ne znam. Šta treba da uradimo?", upitala je italijanska premijerka.

Melonijeva je ponovila da se ne slaže uvijek sa stavovima svojih partnera.

"Sa Trampom sam se složila oko Venecuele, nisam se složila oko Grenlanda. To se zove odbrana sopstvenog nacionalnog interesa", istakla je Đorđa Meloni, dodajući da se "interesi država ne poklapaju uvijek u potpunosti".

Podijeli:

Tagovi:

Đorđa Meloni

Donald Tramp

Italija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Svijet

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

1 h

1
Пао број преузимања апликација

Nauka i tehnologija

Pao broj preuzimanja aplikacija

9 h

0
Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Svijet

Osamnaest ljudi hospitalizovano: Eksplozija granate u centru za obuku MUP-a u Rusiji

10 h

0
Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

Svijet

Zaokret? Merc govorio o ravnoteži odnosa s Rusijom

10 h

0

Više iz rubrike

Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Svijet

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

1 h

1
Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Svijet

Osamnaest ljudi hospitalizovano: Eksplozija granate u centru za obuku MUP-a u Rusiji

10 h

0
Случај породице из БиХ прераста у скандал, огласили се и њемачки политичари

Svijet

Slučaj porodice iz BiH prerasta u skandal, oglasili se i njemački političari

10 h

0
Заокрет? Мерц говорио о равнотежи односа с Русијом

Svijet

Zaokret? Merc govorio o ravnoteži odnosa s Rusijom

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

47

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

08

44

Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

08

31

Horor: Dok je kasapio baku pred unukom, monstrum urlao jezivu prijetnju; Saslušani svjedoci iz zgrade

08

29

Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

08

24

Norvežani bijesni zbog Milanovićeve izjave

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner