"Šta treba, da upadnemo u Mekdonalds?" Meloni pod pritiskom da se Italija distancira od SAD

Italijanska premijerka Đorđa Meloni, tokom svoje tradicionalne novogodišnje konferencije za novinare, odgovorila je na pozive da se Italija distancira od Sjedinjenih Američkih Država, ironično spomenuvši jednu od najvećih američkih kompanija.

Melonijeva je istakla da postoji "mnogo stvari", poput pitanja međunarodnog prava u politici američkog predsjednika Donalda Trampa sa kojima se ne slaže, ali da nema nikakvih problema da te nesuglasice i javno izrazi.

"Mislim da kada se krše pravila međunarodnog prava, svi postajemo mnogo izloženiji. I zato, da, kada se ne slažem, to i kažem", naglasila je ona.

U tom kontekstu, rekla je da ne razumije "šta se tačno traži kada se kaže da Italija treba da se distancira od SAD", i istakla da je u interesu njene zemlje da jača odnose sa evropskim i atlantskim partnerima.

"Da li je ova strategija pogrešna? Onda mi treba formalno predstaviti alternativu, treba mi reći šta želite da uradimo", podvukla je.

"Da li treba da se distanciramo u smislu da izađemo iz NATO-a? Da li treba da zatvorimo američke baze? Da li treba da prekinemo trgovinske odnose? Da li treba da upadnemo u Mekdonalds? Ne znam. Šta treba da uradimo?", upitala je italijanska premijerka.

Melonijeva je ponovila da se ne slaže uvijek sa stavovima svojih partnera.

"Sa Trampom sam se složila oko Venecuele, nisam se složila oko Grenlanda. To se zove odbrana sopstvenog nacionalnog interesa", istakla je Đorđa Meloni, dodajući da se "interesi država ne poklapaju uvijek u potpunosti".