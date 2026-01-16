Blagojević: Uskoro bi mogle da budu otkrivene veze i pokrenute istrage o uticaju "Muslimanske braće" u BiH

Jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika, bivši guverner Rod Blagojević rekao je da je odavno trebalo ogranke "Muslimanske braće" u Egiptu, Jordanu i Libanu označiti kao terorističke organizacije.

- To što je uradio Stejt department, to je značajan i neophodan korak u borbi protiv terorizma, posebno onog oblika terorizma koji je prisutan, na primjer, u Libanu, Egiptu i Jordanu, a ja bih dodao i u Bosni. I nije slučajno što predsjednik Tramp to radi. On je tokom kampanje obećao da će to uraditi. A što je zaista zanimljivo - ovo nije samo dio napora da se poraze teroristi i zaštite građani, već je to i dio plana administracije Trampa da zaštiti hrišćanske zemlje, koje su pod prijetnjom radikalnog islama i terorizma - rekao je Blagojević za RTRS.

Smatra "da svi koji su pravoslavne hrišćanske vjere, koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mogu taj čin posmatrati kao korak, značajan korak ka boljoj prilici da se nešto učini u vezi sa dešavanjima ovdje u Republici Srpskoj i u BiH".

- Možemo očekivati slične mjere i protiv drugih ogranaka "Muslimanske braće". Mislim da je ovo tek prvi korak i vjerujem da će uslijediti još mnogo toga. Iskreno vjerujem da ćete upravo ovdje, u BiH i Republici Srpskoj, vidjeti sličan razvoj događaja. Biće otkrivene veze i biće pokrenute istrage o uticaju "Muslimanske braće", na primjer, u BiH. Postoje snažni dokazi koji ukazuju da su ovdje veoma, veoma dugo bili aktivni - naveo je Blagojević.

Blagojević navodi da je više puta rekao, a ponoviće još jednom - "predsjednik Tramp je zaista riješen da zaštiti hrišćanske zemlje, ne samo našu, nego i druge zemlje širom svijeta, uključujući i ovdje zemlje na Balkanu".

Kada SAD pokrenu istragu o BiH, pronaći će mnoštvo dokaza

Na pitanje o povezanosti SDA, Alije i Bakira Izetbegovića sa ogrankom "Muslimanske braće" Blagojević smatra da "sasvim sigurno treba očekivati da će ovo biti tek početak, kako oni kažu u SAD, "čućemo kako i druga cipela pada na pod".

- I da sam ja u BiH, da sam dio te političke stranke koja je do sada djelovala onako kako je djelovala, uopšte me ne bi iznenadilo ako bih čuo da sada pokušavaju da unište dokaze, da sebe ograde od onoga što su, sasvim moguće, bile određene aktivnosti "Muslimanske braće". Nemamo konkretne dokaze da kažemo da je to zaista tako, ali mislim da bih kao bivši advokat i bivši tužilac rekao da postoji ozbiljan osnov za sumnju. Da su aktivno učestvovali ne samo zato što je Izetbegović uputio čestitke jednom od lidera "Muslimanske braće", nego i zato što, kada se osvrnete na istoriju ratova devedesetih ulogu mudžahedina i ulogu Al-kaide, koja je bila neskrivena i ozloglašena, svi su za to znali, bilo bi krajnje neobično da se te veze nisu nastavile i u 21. vijeku - navodi Blagojević za RTRS.

Blagojević smatra da će, kada SAD pokrenu istragu o BiH, pronaći mnoštvo dokaza, koji ukazuju na saradnju sa terorističkim grupama tog tipa.

Znajući kakav je bio medijski kontekst tokom devedesetih, tokom rata, ali uvijek je naše rukovodstvo ponavljalo da su tokom rata bošnjačke snage zapravo bile povezane sa Hamasom, sa iranskim obavještajnim službama, te nas niko nije želio slušati, Blagojević kaže da se sada situacija promijenila.

- Sada slušaju. Nema sumnje da iranska vlada ima uticaj u strukturama vlasti u BiH i nema sumnje da vlada Sjedinjenih Država zna da taj uticaj postoji. Jedino čega nije bilo u SAD je odlučnost predsjednika i njegove administracije da nešto preduzmu. Tramp je riješen da nešto preduzme. Zato je upravo uradio to što je uradio. Bajden i Obama nisu bili odlučni. Upravo su oni rekli da je devet milijardi dolara isplaćeno Iranu. Trampova spoljna politika, kada je riječ o Iranu, o islamskom terorizmu, o globalnom terorizmu uopšte, potpuno je suprotna politici koju su vodili Bajden i Obama. Zato mi činjenica da ništa nije urađeno u BiH govori da je vrlo vjerovatno da će biti urađeno u bliskoj budućnosti - kaže Blagojević.

O useljeničkim vizama

Blagojević ističe da to što je Tramp donio odluku o obustavljanju izdavanja useljeničkih viza za 75 zemalja, među kojima su Avganistan, Alžir, Sirija i slične zemlje, ali i BiH, kaže da mogući razlog leži upravo u velikoj povezanosti BiH sa Iranom i uticajem Irana.

- A iranski uticaj povezan je sa Hamasom i Hezbolahom, sa "Muslimanskom braćom", a prisutan je, na primjer, u Libanu, Egiptu i Jordanu, a svakako i u BiH. Dakle, ne - sve je ovo dio mnogo širih napora SAD da zaštite našu zemlju, da zaštite naše građane, kao i da se suprotstave i povedu rat protiv terorista, koji terorišu svijet i koji su veoma aktivni ne samo na Bliskom istoku, nego i ovdje, u BiH i na Balkanu - naveo je Blagojević.

Ovo je, kaže, takođe veoma važno s obzirom da je Tramp odlučan u tome da se pronađe zajednički cilj i sarađuje na zastupanju zajedničkih interesa hrišćanskog svijeta, jer on, kako navodi, duboko vjeruje u judeo-hrišćanske vrijednosti, judeo-hrišćansku tradiciju.

- Moram ovo da kažem iz ličnog ugla - veoma poštuje i cijeni srpski narod zbog njegove istrajnosti u borbi za svoja uvjerenja - rekao je Blagojević.

O povratku u SAD i vremenu provedenom u Srpskoj za praznike

Blagojević navodi da ga pomalo hvata nostalgija, jer nigdje nije kao kod kuće, te da mu je tamo porodica.

- Ali s druge strane, nekako i ne želim još da se vratim. Proveo sam ovdje predivne, skoro dvije sedmice. Prije svega, na ličnom nivou, to što sam imao priliku da budem na liturgiji na Badnje veče, da budem u srpskoj crkvi na Božić, da ovdje dočekam Novu godinu, a iznad svega, kada je riječ o onome što je zaista važno srpskom narodu, ovdje u Srpskoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, u SAD-u, u dijaspori, da se borim za očuvanje i zaštitu prava srpskog naroda - kaže Blagojević.

Istakao je "da se Milorad Dodik i Republika Srpska nalaze na prvoj liniji te borbe, da se zaštiti srpska, pravoslavna hrišćanska vjera i srpski pravoslavni interesi, kao i interesi srpskog naroda.

- Zato mi je bila velika čast da budem ovdje 9. januara, da proslavim Dan Republike Srpske, dan koji je za vas ono što je 4. jul za Sjedinjene Države, a za mene kao sina srpskog iseljenika, nešto zaista posebno - zaključuje razgovor Blagojević.