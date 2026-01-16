Logo
Makron se pred vojnicima pojavio s crvenim i natečenim okom

Izvor:

Indeks

16.01.2026

07:35

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Philippe Magoni

Emanuel Makron (Emmanuel Macron) pojavio se s crvenim okom na svom godišnjem obraćanju francuskim vojnicima, a tom prilikom je, uz šalu, pozvao na jačanje vojne moći Francuske. Francuski predsjednik uporedio je problem s okom sa pjesmom „Aj of d Tajger“ (Eye of the Tiger), poručivši da je riječ o znaku odlučnosti i upozorivši da Francuska može ostati slobodna u „brutalnom svijetu“ samo ako je se drugi boje i ako je snažna.

„Znak odlučnosti“

Referenca na naslovnu pjesmu iz filma „Roki 3“ (Rocky III), rok grupe Survajvor (Survivor) iz 1980-ih godina, došla je u trenutku kada je Makron francusku vojsku proglasio „najefikasnijom“ u Evropi, dodajući da mora postati jača i brža. Prije samog govora, koji je započeo objašnjenjem svog izgleda, Makron je tokom inspekcije postrojbi nosio sunčane naočale.

„Molim vas, oprostite na neuglednom izgledu mog oka. To je, naravno, nešto potpuno bezopasno“, rekao je Makron. „Jednostavno to shvatite kao nenamjernu referencu na ‘Aj of d Tajger’… za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti.“

Veći vojni budžet i misija na Grenlandu

Svoje novogodišnje obraćanje vojnicima u vojnoj bazi u Istreu (Istres), na jugu Francuske, iskoristio je da najavi veća izdvajanja za odbranu. Naveo je da želi pomjeriti planove za odbrambeni budžet od 64 milijarde evra sa 2030. na 2027. godinu, pri čemu bi 3,5 milijardi evra za ubrzanje francuskog naoružavanja bilo dostupno već ove godine.

Emanuel Makron

U kontekstu rata u Ukrajini i napetosti oko arktičke regije, upozorio je da „kod nekih u svijetu djeluje novi kolonijalizam“. „Istorija ne oprašta ni lošu pripremu ni slabost“, rekao je francuski predsjednik u četvrtak, nakon objave da će francuski vojnici biti poslani na Grenland radi jačanja bezbjednosti na Arktiku, u okviru zajedničke misije sa evropskim snagama.

„Evropljani imaju posebnu odgovornost, jer ova teritorija pripada Evropskoj uniji“, poručio je Makron. „Početni tim vojnog osoblja već je na terenu i biće pojačan u narednim danima kopnenim, vazdušnim i pomorskim sredstvima.“

Poziv na evropsku stratešku autonomiju

Makron je ponovio pozive Francuskoj i Evropskoj uniji da ojačaju sposobnost neovisnog djelovanja u odnosu na Vašington (Washington) i da preuzmu odgovornost za sopstvenu bezbjednost. Pritom je istakao francusko nuklearno naoružanje kao „najneovisnije“ u Evropi, jer, za razliku od britanskog sistema Trajdent (Trident), ne zahtijeva američku podršku.

„Francuska ima veliku tradiciju neovisnosti“, rekao je. „Ojačali smo našu vojnu, sposobnosnu, tehnološku i industrijsku neovisnost. Moramo ovaj posao dovesti do kraja, moramo ubrzati ovaj proces i, u svjetlu događaja, konačno uvjeriti sve Evropljane da nam se u tome pridruže.“

Izrazio je i samopouzdanje u pogledu francuske vojne moći. „Ukrajina je prije godinu dana bila pretežno oslonjena na američke obavještajne sposobnosti, a danas dvije trećine toga obezbjeđuje Francuska. Dvije trećine“, izjavio je. „Budite ponosni na svoju zemlju i naše oružane snage, jer je taj ponos legitiman. Mi smo najefikasnija vojska u Evropi i imamo najneovisnije i najautonomnije nuklearno odvraćanje u Evropi.“

