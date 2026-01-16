Saudijska Arabija, Katar, Turska i Oman upozorili Trampa: Napad na Iran bi izazvao regionalni haos

Saudijska Arabija, Katar, Turska i Oman pozvali su američkog predsjednika Donalda Trampa da ne pokrene vazdušne napade na Iran u posljednjem trenutku lobiranja, potaknutom strahovima da bi napad doveo do velikog i dugotrajnog sukoba širom Bliskog istoka.

Upozorenja na haos od strane dugogodišnjih američkih saveznika, čini se, pomogla su da Tramp kasno u srijedu odluči odustati od vojnog udara.

U slučaju Saudijske Arabije, njen oprez doveo je do toga da SAD-u uskrati korištenje svog vazdušnog prostora za bilo kakve napade.

U nastavku razgovora, saudijski ministar spoljnih poslova princ Faisal bin Farhan u četvrtak je telefonom razgovarao sa kolegama iz Irana, Omana i Turske.

Iran i dalje politički stoji po strani u odnosu na zalivske države, djelimično zbog svoje kontinuirane podrške oslabljenoj mreži regionalnih saveznika poznatoj kao "osovina otpora", kao i zbog odbijanja da podrži rješenje o dvije države za Palestinu te sporova oko tri ostrva u Zalivu na koja pravo polažu Ujedinjeni Arapski Emirati, što podržava i Vijeće za saradnju zalivskih zemalja (GCC).

Međutim, iranski ministar vanjskih poslova takođe je započeo niz posjeta arapskim prestolnicama za koje se kaže da su poboljšale odnose. Prošle godine je, na primjer posjetio Bahrein, što je bila prva posjeta jednog iranskog ministra toj zemlji od 2010. Takođe je četiri puta prošle godine boravio u Kairu u nastojanju da unaprijedi odnose. Dvije strane su prekinule diplomatske odnose 2016. godine.

Saudijsko-iranski odnosi, nekada među najnapetijima na Bliskom istoku, već tri godine su na putu oporavka.