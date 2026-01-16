Logo
Large banner

Saudijska Arabija, Katar, Turska i Oman upozorili Trampa: Napad na Iran bi izazvao regionalni haos

16.01.2026

07:03

Komentari:

0
Саудијска Арабија, Катар, Турска и Оман упозорили Трампа: Напад на Иран би изазвао регионални хаос

Saudijska Arabija, Katar, Turska i Oman pozvali su američkog predsjednika Donalda Trampa da ne pokrene vazdušne napade na Iran u posljednjem trenutku lobiranja, potaknutom strahovima da bi napad doveo do velikog i dugotrajnog sukoba širom Bliskog istoka.

Upozorenja na haos od strane dugogodišnjih američkih saveznika, čini se, pomogla su da Tramp kasno u srijedu odluči odustati od vojnog udara.

U slučaju Saudijske Arabije, njen oprez doveo je do toga da SAD-u uskrati korištenje svog vazdušnog prostora za bilo kakve napade.

U nastavku razgovora, saudijski ministar spoljnih poslova princ Faisal bin Farhan u četvrtak je telefonom razgovarao sa kolegama iz Irana, Omana i Turske.

Iran i dalje politički stoji po strani u odnosu na zalivske države, djelimično zbog svoje kontinuirane podrške oslabljenoj mreži regionalnih saveznika poznatoj kao "osovina otpora", kao i zbog odbijanja da podrži rješenje o dvije države za Palestinu te sporova oko tri ostrva u Zalivu na koja pravo polažu Ujedinjeni Arapski Emirati, što podržava i Vijeće za saradnju zalivskih zemalja (GCC).

Međutim, iranski ministar vanjskih poslova takođe je započeo niz posjeta arapskim prestolnicama za koje se kaže da su poboljšale odnose. Prošle godine je, na primjer posjetio Bahrein, što je bila prva posjeta jednog iranskog ministra toj zemlji od 2010. Takođe je četiri puta prošle godine boravio u Kairu u nastojanju da unaprijedi odnose. Dvije strane su prekinule diplomatske odnose 2016. godine.

Saudijsko-iranski odnosi, nekada među najnapetijima na Bliskom istoku, već tri godine su na putu oporavka.

Podijeli:

Tagovi:

Iran

Saudijska Arabija

Turska

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

"Шта треба, да упаднемо у Мекдоналдс?" Мелони под притиском да се Италија дистанцира од САД

Svijet

"Šta treba, da upadnemo u Mekdonalds?" Meloni pod pritiskom da se Italija distancira od SAD

1 h

0
Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир

Svijet

Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

1 h

1
Осамнаест људи хоспитализовано: Експлозија гранате у центру за обуку МУП-а у Русији

Svijet

Osamnaest ljudi hospitalizovano: Eksplozija granate u centru za obuku MUP-a u Rusiji

10 h

0
Случај породице из БиХ прераста у скандал, огласили се и њемачки политичари

Svijet

Slučaj porodice iz BiH prerasta u skandal, oglasili se i njemački političari

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

47

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

08

44

Sijarto: Realna šansa da se postigne dogovor da MOL preuzme udio u NIS-u

08

31

Horor: Dok je kasapio baku pred unukom, monstrum urlao jezivu prijetnju; Saslušani svjedoci iz zgrade

08

29

Vratio se Federer i razbio doskorašnjeg Top 10 igrača!

08

24

Norvežani bijesni zbog Milanovićeve izjave

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner