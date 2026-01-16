Logo
Marija Korina Mačado predala Trampu svoju Nobelovu nagradu za mir

Izvor:

Agencije

16.01.2026

06:50

Komentari:

1
Марија Корина Мачадо предала Трампу своју Нобелову награду за мир
Foto: Tanjug / AP / Pablo Martinez Monsivais

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado izjavila je da je predsjedniku SAD Donaldu Trampu uručila Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 2025. godine za borbu za demokratiju u Venecueli.

Nije odgovorila na pitanja novinara da li je ju je prihvatio.

"Uručila sam predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država medalju, Nobelovu nagradu za mir", rekla je Korina Mačado nakon sastanka sa američkim liderom u Bijeloj kući, prenosi Si-En-En.

Marija Korina Mačado je rekla da je Trampu ispričala anegdotu o latinoameričkom revolucionaru Simonu Bolivaru.

"Prije dvesta godina general (markiz de) Lafajet je Simonu Bolivaru dao medalju sa likom Džordža Vašingtona. Bolivar je čuvao medalju do kraja života. Dvesta godina kasnije, narod Bolivara vraća nasljedniku Vašingtona medalju, u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir, kao priznanje za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi", istakla je Mačado.

Ona je navela da je razgovor sa Trampom bio "odličan" i da je prošao "veoma dobro".

Nakon što je napustila rezidenciju američkog predsjednika, Mačado je prišla okupljenima ispred Bijele kuće koji su mahali venecuelanskim zastavama.

Marija Korina Mačado je prošle nedelje rekla da bi željela da nagradu dodijeli američkom predsjedniku.

Tramp je nakon toga izjavio da će razgovarati o ponudi Mačado "kada sljedeće nedjelje bude posjetila SAD".

On je dodao da bi mu bila "čast" da prihvati nagradu.

Tramp je ranije kritikovao Nobelov komitet što ga je zaobišao i dodijelio nagradu Mačado.

Marija Korina Mačado

Donald Tramp

Nobelova nagrada za mir

Komentari (1)
