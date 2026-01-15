Avio-kompanije moraju da plate proviziju u slučaju otkazivanja letova

Evropski sud pravde (ESP) presudio je da avio-kompanije u slučaju otkazivanja letova moraju da nadoknade provizije posrednicima kao što su sajtovi za rezervisanje karata, čak i ako nisu bili upoznati sa tačnim iznosom.

Prema presudi ESP, avio-kompanije moraju da nadoknade provizije posrednicima ako dođe do otkazivanja leta.

Ovom odlukom, sud u Luksemburgu jača zaštitu putnika koji rezervišu karte preko onlajn portala za rezervacije, navodi Spiegel.

Tako njemački list navodi primjer kada su putnici kupili avionske karte iz Beča za Limu kod nizozemske avio-kompanije KLM na veb-sajtu turističke agencije Opodo. Let je otkazan, KLM je vratio cijenu karte, ali je zadržao približno 95 evra, koje je Opodo naplatio kao proviziju.

Slučaj je završio na Vrhovnom sudu Austrije, koji je stvar proslijedio Evropskom sudu pravde na razjašnjenje.

"Najviši sud EU je već 2018. godine presudio da avio-kompanije moraju da nadoknade svojim kupcima ne samo cijene karata, već i naknade za rezervaciju trećih lica, ali samo ako su bile upoznate sa ovim provizijama", navodi Spiegel.

KLM je tvrdio da nije bio upoznat ni sa postojanjem, ni sa iznosom provizije.

Sud u Luksemburgu je objasnio, da nije bitno da li avio-kompanija zna tačan iznos provizije, i ona mora da plati i ako prihvati da posrednik izdaje avionske karte u njihovo ime i za njihov račun.

"U tom slučaju se može pretpostaviti da su kompanije upoznate sa praksom posrednika da naplaćuje provizije, koje predstavljaju 'neizbježnu' komponentu cijene karte, pa se stoga smatra da ih je avio-kompanija odobrila", navodi Spiegel.