Časne sestre gurale djeci sapun u usta i trljale ih posteljinom natopljenom urinom

Izvor:

Dnevnik.hr

15.01.2026

21:04

Foto: Unsplash

Dvije bivše časne sestre i jedna pomoćna radnica osuđene su u Škotskoj za teško zlostavljanje djece u domovima reda sestara Nazareta od 1972. do 1981. godine.

Žrtve su u vrijeme zlostavljanja imale između pet i 14 godina.

Sud je utvrdio da su djeca brutalno kažnjavana: gurali su im hranu i sapun u usta, trljali po glavi posteljinu natopljenu urinom, zatvarali ih u ormare i podrume, tukli kaišem, lenjirom i štapom, te primoravali na hladne tuševe i kupke. Posljedice su trajne, uključujući teške psihičke traume.

Срећа радост

Zanimljivosti

Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?

Kerol Birds osuđena je na 15 mjeseci zatvora, Ajlin Mekelhini je dobila uslovnu kaznu i društveno koristan rad, dok je Doroti Kejn osuđena na društveno koristan rad.

(Dnevnik.hr)

Tag:

časne sestre

