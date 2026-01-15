Časne sestre gurale djeci sapun u usta i trljale ih posteljinom natopljenom urinom

Izvor:
Dnevnik.hr
15.01.2026
21:04
Komentari:0
Dvije bivše časne sestre i jedna pomoćna radnica osuđene su u Škotskoj za teško zlostavljanje djece u domovima reda sestara Nazareta od 1972. do 1981. godine.
Žrtve su u vrijeme zlostavljanja imale između pet i 14 godina.
Sud je utvrdio da su djeca brutalno kažnjavana: gurali su im hranu i sapun u usta, trljali po glavi posteljinu natopljenu urinom, zatvarali ih u ormare i podrume, tukli kaišem, lenjirom i štapom, te primoravali na hladne tuševe i kupke. Posljedice su trajne, uključujući teške psihičke traume.
Zanimljivosti
Koji ste cvijet po horoskopskom znaku?
Kerol Birds osuđena je na 15 mjeseci zatvora, Ajlin Mekelhini je dobila uslovnu kaznu i društveno koristan rad, dok je Doroti Kejn osuđena na društveno koristan rad.
Najnovije
Najčitanije
22
04
22
03
22
02
21
45
21
45
Trenutno na programu