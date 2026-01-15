Nestao Slaven Ilić (17), policija na nogama

Kako je saopštila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, u toku su mjere i radnje na pronalaženju nestale osobe. Slaven Ilić je hrvatski državljanin sa prebivalištem na Hvaru.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi ili znaju gdje bi se mogla nalaziti da se odmah jave policiji na broj 192 ili u najbližu policijsku stanicu.

Policija unapred zahvaljuje građanima na pomoći i saradnji.