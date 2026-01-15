Logo
Large banner

Profesor seksualno uznemiravao učenicu

15.01.2026

13:11

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija je uhapsila pedesetdevetogodišnjeg profesora srednje škole u Imotskom zbog seksualnog uznemiravanja učenice.

- Policijski službenici ispitali su muškarca zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje - potvrdili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Protiv profesora je podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

- Osumnjičeni muškarac jutros je, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku - rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Profesor će tokom dana biti ispitan u tužilaštvu.

Podijeli:

Tagovi:

seksualno uznemiravanje

Imotski

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Детаљи тешког судара комбија и цистерне: Једна особа погинула, двије повријеђене

Region

Detalji teškog sudara kombija i cisterne: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

3 h

0
Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

Region

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

5 h

0
Стравичан судар у Словенији: Возила у пламену, обустављен саобраћај на ауто-путу

Region

Stravičan sudar u Sloveniji: Vozila u plamenu, obustavljen saobraćaj na auto-putu

5 h

0
Кнежевић: Излазимо из Владе ако одбију иницијативу

Region

Knežević: Izlazimo iz Vlade ako odbiju inicijativu

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Stevandić: Izbor nove vlade čim dobijemo zahtjev

15

24

Ova 4 znaka privlače novac kao magnet

15

21

Putin: Situacija na međunarodnoj sceni sve gora

15

08

Zaharova: Kršenje međunarodnog prava je počelo priznanjem Kosova

15

02

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner