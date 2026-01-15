Profesor seksualno uznemiravao učenicu

Policija je uhapsila pedesetdevetogodišnjeg profesora srednje škole u Imotskom zbog seksualnog uznemiravanja učenice.

- Policijski službenici ispitali su muškarca zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje - potvrdili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Protiv profesora je podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu.

- Osumnjičeni muškarac jutros je, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku - rekli su iz policije za Dalmatinski portal.

Profesor će tokom dana biti ispitan u tužilaštvu.