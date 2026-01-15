Profesor seksualno uznemiravao učenicu

15.01.2026
13:11
Komentari:0
Policija je uhapsila pedesetdevetogodišnjeg profesora srednje škole u Imotskom zbog seksualnog uznemiravanja učenice.
- Policijski službenici ispitali su muškarca zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje - potvrdili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.
Protiv profesora je podnesena krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu.
- Osumnjičeni muškarac jutros je, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku - rekli su iz policije za Dalmatinski portal.
Profesor će tokom dana biti ispitan u tužilaštvu.
Region
3 h0
Region
5 h0
Region
5 h0
Region
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu