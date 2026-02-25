Mladić iz BiH izbačen iz auta u pokretu, sumnja se na otmicu

Prava drama odigrala se prethodne noći u italijanskom mjestu Opicine, u okolini Trsta kada je mještanin pronašao mladića iz Bosne i Hercegovine, koji je izbačen iz auta u pokretu. Prve sumnje italijanske policije su da se radi o otmici.

Kako prenose italijanski mediji, mladića su odmah zbrinuli karabinjeri iz stanice Aurisini, a zatim je intervenisala i hitna pomoć, koja je mladića prebacila u bolnicu Katinara. Ono što se zna jeste da je mladić zadobio lakše povrede.

Prema prvim informacijama, navodna otmica dogodila se u Skiju, u provinciji Vićenca, u blizini jednog komercijalnog objekta, gdje su očevici zabilježili registarske tablice vozila koje je učestvovalo u otmici. Karabinjeri iz Vićence, već bili krenuli u potjeru za vozilom i stigli su u Trst kako bi rekonstruisali putanju vozila, između ostalog i putem snimaka sigurnosnih kamera.

Istražna pretpostavka je da se radi o obračunu, ali dinamika događaja još uvijek nije potvrđena. Istraga, koju koordiniše Tužilaštvo u Vićenci, nastavlja se pod sumnjom da se radi o otmici.

Mediji još prenose da je žrtva državljanin BiH, rođen 2002. godine. Navodno, metode otmice bile su tipične za određene kriminalne grupe koje djeluju na ovom prostoru. Kako prenosi Trieste Prima, pripadnici te grupe se na društvenim mrežama slikaju sa kalašnjikovima i zlatnim pištoljima.

Takođe, postoji sumnja da su otmičari već prešli granicu Italije i Slovenije, što dodatno komplikuje cijelu istragu, a svi tragovi vode na Balkan.

Navodno, mladić je po pronalasku imao povez na očima i lisice na rukama, što jasno ukazuje da se radi o otmici, prenose Nezavisne.