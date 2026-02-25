Velika zapljena na granici: U džepovima zlatne poluge, u kabini kokain

Bugarske vlasti zaplijenile su kokain i zlatne poluge ukupne vrijednosti 1,43 miliona evra na graničnom prelazu Kapetan Andreev, na granici s Turskom, te uhapsile tri osobe povezane sa slučajem.

Kako je saopštila Nacionalna carinska agencija, pošiljka je presretnuta u nedjelju kada je kamion pokušao napustiti Bugarsku. Vozač je tvrdio da prevozi cvijeće iz Holandije u Tursku, tranzitom kroz Bugarsku.

Međutim, detaljnim pregledom vozila carinici su u vozačevoj kabini pronašli 11,18 kilograma kokaina, raspoređenog u deset paketića.

Osim droge, u džepovima vozačeve jakne otkrivena su još tri paketića sa četiri zlatne poluge, ukupne težine 5.199 grama.

Vozač kamiona, kao i još dvije osobe povezane sa krijumčarenjem, pritvoreni su, dok je istraga u toku. Bugarske vlasti navode da je riječ o jednoj od značajnijih zapljena u posljednjem periodu na ovoj prometnoj granici između Evropske unije i Turske.