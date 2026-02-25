Logo
Minić: Otplaćeno 87 odsto duga SFRJ i 98,9 odsto duga za staru deviznu štednju

25.02.2026

21:17

Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić saopštio je da je do sada otplaćeno 960 miliona KM, ili 87 odsto spoljnog duga koji je Republika Srpska preuzela od bivše SFRJ, kao i 673,7 miliona KM ili 98,9 odsto duga za staru deviznu štednju.

Minić je na društvenoj mreži "Iks" naveo da Republika Srpska i danas otplaćuje zaduženja iz doba SFRJ.

Кошаркаши Партизана

Košarka

Partizan pao 20. put u Evroligi

"Nakon rata, kroz procese konsolidacije, reprograma i otpisa, Republika Srpska je preuzela `stari` spoljni dug /obaveze nastale do 2. aprila 1992/ u iznosu od 1,1 milijardi KM. Do sada je otplaćeno 960 miliona KM i preostalo je još 140 miliona", istakao je Minić.

On je dodao da su najveće obaveze prema Pariškom klubu povjerilaca i Svjetskoj banci.

Minić je naveo da Republika Srpska otplaćuje i staru deviznu štednju, odnosno devizna sredstva deponovana kod banaka na teritoriji Republike Srpske do 31. decembra 1991. godine, a dug iznosi 774,9 miliona KM.

глисер

Svijet

Presretnut američki brod, ima ubijenih i ranjenih

"Do sada je u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske verifikovano ukupno 681,2 miliona KM stare devizne štednje, od čega je Republika Srpska otplatila 673,7 miliona KM ili 98,9 odsto duga", naglasio je Minić.

