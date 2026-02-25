Minić: Obezbijeđena sredstva za spomenik pjesniku Dušku Trifunoviću

Sredstva za spomenik Dušku Trifunoviću su obezbijeđena, istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

- Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je još prošle godine odobrilo 10.000 KM, u okviru projekta decentralizacije kulture, opština Brod 11.000 KM, a nije izostala ni podrška lokalnih privrednika - napisao je Minić na društvenoj mreži Instagram.

On je dodao da veliki pjesnik dobija zasluženo priznanje i trajno mjesto u kulturnom životu Republike Srpske.

Duško Trifunović, srpski književnik, pjesnik i televizijski autor, rođen je 13. septembar 1933. u Sijekovcu kod Broda.

Napisao je dvadeset knjiga poezije, četiri romana i nekoliko drama. Ostavio je dubok trag u književnosti i muzici bivše Jugoslavije, a njegovi stihovi su opjevani su brojnim pjesmama.