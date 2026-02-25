Minić: Nastavićemo sa podrškom preduzetnicima

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Vlada u prošloj godini podržavala više od 254 preduzetnika, a podrška u oblasti koja zapošljava oko 50.000 ljudi nastaviće se i u tekućoj.

Minić, koji prisustvuje Četvrtoj međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske u Lakštašima, istakao je da su preduzetnici osnova za održavanje zaposlenosti Srpske.

"Treba imati u vidu da u Srpskoj ima oko 27.000 preduzetničkih radnji koje zapošljavaju oko 50.000 ljudi", precizirao je Minić.

Ukazao je i da više od 34 odsto preduzetničke djelatnosti vode žene, dodavši da će Vlada na to posebno obratiti pažnju.

Prateći sve trendove koji su se dešavali na evropskom i svjetskom tržištu, tektonske poremećaje u privredi i u nabavci sirovina, Minić je istakao da u Srpskoj nije zabilježeno smanjenje preduzetničke djelatnosti.

Minić je izrazio nadu da će Konferencija iznjedriti dobre zaključke i predložiti mjere, koje će Vlada podržati kao i sve ostalo što je potrebno da se pomogne ovom sektoru.