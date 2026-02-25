Minić: Nastavićemo sa podrškom preduzetnicima

Izvor:
SRNA
25.02.2026
10:32
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Vlada u prošloj godini podržavala više od 254 preduzetnika, a podrška u oblasti koja zapošljava oko 50.000 ljudi nastaviće se i u tekućoj.
Minić, koji prisustvuje Četvrtoj međunarodnoj konferenciji zanatstva i preduzetništva Republike Srpske u Lakštašima, istakao je da su preduzetnici osnova za održavanje zaposlenosti Srpske.
"Treba imati u vidu da u Srpskoj ima oko 27.000 preduzetničkih radnji koje zapošljavaju oko 50.000 ljudi", precizirao je Minić.
Ukazao je i da više od 34 odsto preduzetničke djelatnosti vode žene, dodavši da će Vlada na to posebno obratiti pažnju.
Republika Srpska
Minić u Ribniku dobio formulu za dugovječnost
Prateći sve trendove koji su se dešavali na evropskom i svjetskom tržištu, tektonske poremećaje u privredi i u nabavci sirovina, Minić je istakao da u Srpskoj nije zabilježeno smanjenje preduzetničke djelatnosti.
Minić je izrazio nadu da će Konferencija iznjedriti dobre zaključke i predložiti mjere, koje će Vlada podržati kao i sve ostalo što je potrebno da se pomogne ovom sektoru.
Republika Srpska
20 h0
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
6 d3
Republika Srpska
4 d1
Republika Srpska
13 h5
Republika Srpska
15 h2
Republika Srpska
16 h0
Republika Srpska
17 h26
Najnovije
Najčitanije
11
07
11
02
11
00
10
51
10
36
Trenutno na programu