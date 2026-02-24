Dodik o Stanivukoviću: Potpuno se pogubio i više ne zna šta govori

Ako su tačne izjave gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića na koje mi novinari traže komentar, onda se on sve manje ponaša kao gradonačelnik, a sve više kao stečajni upravnik Banjaluke.

"Potpuno se pogubio i više ne zna šta govori. Raditi nikada nije ni znao. Jedan dan bi da raseljava Banjalučane iz centra grada, drugi dan bi da raseljava institucije. Smetaju mu", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako Dodik ističe, Banjaluka bez naroda i republičkih institucija je Stanivukovićeva mjera.

"Institucije Republike Srpske on nije ni gradio, neće ih ni izmještati. Teško je razumjeti njegov tok misli i kako je došao na ove ideje. To je isto kao da neko dođe na ideju da Bijelu kuću izmjesti na periferiju Vašingtona ili Kremlj da izmjesti sa Crvenog trga negdje u Podmoskovlje. Na sreću, on se ništa ne pita. Sve što je izgovorio, biće samo dodatak riznici izrečenih besmislica. Ništa više", ističe Dodik.