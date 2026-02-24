Počelo kao viroza, završilo tragedijom: Poznat uzrok smrti bebe

Zagrepčani Monika i Marko Čorak nedavno su izgubili svoju djevojčicu Miu, koja je preminula od meningokokne sepse tipa B.

"Naša Mia je rođena 29. juna 2025, a umrla je 13. februara. Imala je sedam i po mjeseci. Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Od prve temperature do trenutka kada su mi rekli da je više nema. Sedam i po mjeseci života stalo je u jedan dan", ispričala je majka uputivši apel javnosti.

Vakcina protiv meningokoka postoji, ali se u Hrvatskoj djeca vakcinišu samo na zahtjev roditelja, koji sami kupuju vakcine, ako uopšte znaju da ta mogućnost postoji. Mijini roditelji su za to saznali prekasno.

"Želimo podstaći promjenu, da se vakcina uvrsti u obvezni kalendar ili da svaki pedijatar informira roditelje o riziku bolesti. Kad čujete da najteži oblik ima gotovo stopostotnu smrtnost, to više nije ‘obična dječja bolest’. I jedan slučaj je previše", rekla je Monika Čorak za Slobodana Dalmacija.

Mia je od rođenja bila zdrava i vesela beba, posebno vezana za starijeg brata iz spektra autizma. Vakcinisanja su kasnila zbog odsustva pedijatra, a termin za narednu dozu bio je zakazan za petak, istog jutra kada je preminula.

Prvi simptomi pojavili su se u četvrtak ujutro: povraćanje i visoka temperatura (39,8 stepeni). U početku je sve ličilo na virozu. Naveče su se po tijelu pojavile sitne ljubičaste promjene nalik modricama. Porodica je pokušala dobiti hitnu pomoć, a zatim se sama uputila u Kliniku za infektivne bolesti doktor Fran Mihaljević.

Stanje se naglo pogoršalo zbog pada zasićenosti kisikom. Dijete je prebačeno na intenzivnu njegu, gdje je potvrđena dijagnoza meningokokne sepse, najtežeg oblika bolesti koji kod male djece može napredovati munjevito. Uprkos aparatima, dijalizi i pokušajima reanimacije, ujutro je proglašena smrt.

Ljekari su roditeljima objasnili da pojava modrica znači da su organi već bili zahvaćeni i da ni raniji dolazak često ne mijenja ishod.

Bakterija se prenosi kapljičnim putem, a neki ljudi mogu biti kliconoše bez simptoma. Pretpostavlja se da je zaraza mogla doći iz vrtića preko starijeg djeteta.

Roditelji su za vakcinu saznali tek nakon smrti djeteta, od bolničke ljekarke. U pedijatrijskoj ordinaciji su im rekli da se takvi slučajevi rijetko viđaju i da se zbog toga o vakcini nedovoljno govori. Cijena se kreće od 80 do 200 evra, zavisno od ljekarne.

U pojedinim evropskim zemljama poput Njemačke, Francuske i Ujedinjeno Kraljevstvo, vakcinacija protiv meningokoka dio je redovnih preporuka ili nacionalnog kalendara. Prema podacima Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti srca (ECDC), većina država EU uvela je neko od meningokoknih cjepiva u svoje programe imunizacije, dok su među zemljama gdje nije dio redovnog kalendara i Hrvatska, uz Sloveniju, Rumuniju, Dansku i Švedsku.

Pedijatri ističu da se mogućnost vakcinišu roditeljima danas rijetko spominje, a otpor prema vakcinaciji dodatno otežava situaciju. Tek kada se dogodi tragedija, tema kratko postane aktuelna i brzo padne u zaborav, prenosi Dnevnik.hr.