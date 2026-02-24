Prve fotografije sa mjesta pronalaska tijela u Dunavu

Tijelo nepoznatog muškarca srednjih godina pronađeno je u blizini splava na Dunavu sa novobeogradske strane, kada su ga građani primjetili i pozvali policiju.

Tijelo se zakačilo za mostić splava, te ga je policija sa tog mjesta i izvukla.

Nakon što je Hitna pomoć konstatovala smrt, policija je obezbijedila lice mjesta i čeka se obavljanje uviđaja.

Za sada nije poznato da li muškarac ima neka dokumenta kojima bi mogao da bude utvrđen njegov identitet ili će biti potvrde da se on utvrdi tokom istrage i obdukcije.

Tijelo muškarca izgleda kao da je u vodi bilo duže vrijeme, a nije nemoguć scenario i da zbog niskih temperatura duže vrijeme nije isplivalo na površinu, te se to dogodilo tek sada, kada je došlo do porasta temperature.

Na licu mjesta biće obavljen uviđaj, a ostaje da se utvrdi da li se muškarac utopio ili je u pitanju zločin. Koliko je tijelo dugo bilo u vodi, kao i uzrok smrti utvrdiće i obdukcija, prenosi Telegraf.