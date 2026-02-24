Logo
Large banner

Najpoznatija dohrana za bebe povučena sa tržišta

Izvor:

Sputnjik

24.02.2026

17:49

Komentari:

0
Најпознатија дохрана за бебе повучена са тржишта
Foto: Towfiqu barbhuiya/Pexels

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da se sa tržišta preventivno povlači dijetetski proizvod koji se koristi kao hrana za bebe, "Aptamil AR 2".

Sektoru za inspekcijske poslove pri ministarstvu dostavljena je informacija u vezi povlačenja i opoziva proizvoda "Aptamil AR 2", proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije, zbog utvrđene zdravstvene neispravnosti proizvoda, od strane proizvođača, navodi se u saopštenju.

Ministarstvu zdravlja dostavljeno je zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF (sistem brzog upozoravanja za hranu EU) notifikacije za:

Марија Хулиса

Svijet

Marija u centru skandala: Tvrde da je odala El Menča, evo šta ona poručuje

"Lot 111527172, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 02. januara 2027. godine, potom lot 111492248, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 24. septembra 2026 godine, kao i lot 111505015, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 06. novembra 2026 godine".

Svi navedeni lotovi su u postupku povlačenja.

Ovo je, inače, već drugi put da se proizvodi istog proizvođača povlače sa tržišta zbog istog razloga, prenosi Sputnjik.

Podijeli:

Tagovi :

hrana za bebe

povlačenje sa tržišta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марија Хулиса у центру скандала.

Svijet

Marija u centru skandala: Tvrde da je odala El Menča, evo šta ona poručuje

2 h

0
beba

Zdravlje

Počelo kao viroza, završilo tragedijom: Poznat uzrok smrti bebe

2 h

0
Пронађено тијело у Дунаву, полиција мушкарца извлачила кукама.

Hronika

Prve fotografije sa mjesta pronalaska tijela u Dunavu

2 h

0
Пјевачица Ена Попов завршила два факултета.

Scena

Malo ko zna: Ova pjevačica je završila dva fakulteta

3 h

0

Više iz rubrike

Наставља се пад биткоина, цијена пада на најниже вриједности

Ekonomija

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

9 h

0
Након гашења Коксаре Лукавац: 800 радника остаје без посла

Ekonomija

Nakon gašenja Koksare Lukavac: 800 radnika ostaje bez posla

9 h

0
Куба држава у Карипском мору

Ekonomija

Kanada "gura prst u oko" Trampu: Najavili paket pomoći Kubi kako bi probili američku blokadu otoka

12 h

0
Катанац врата капија

Ekonomija

Počinje gašenje koksare kod Tuzle: 800 radnika ostalo bez posla

21 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

17

Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 16. kolu

19

54

Hercegovci rijetka vrsta u Vladi Republike Srpske

19

49

Svi im zavide, a niko ih ne voli: Ova tri znaka imaju sve, ali...

19

40

Strani turistički vodiči bez licence kradu posao i krše zakon

19

37

Vrijedi li stara izreka da jabuka na dan drži ljekara podalje?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner