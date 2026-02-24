Najpoznatija dohrana za bebe povučena sa tržišta

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da se sa tržišta preventivno povlači dijetetski proizvod koji se koristi kao hrana za bebe, "Aptamil AR 2".

Sektoru za inspekcijske poslove pri ministarstvu dostavljena je informacija u vezi povlačenja i opoziva proizvoda "Aptamil AR 2", proizvođača "Nutricia Export BV" iz Holandije, zbog utvrđene zdravstvene neispravnosti proizvoda, od strane proizvođača, navodi se u saopštenju.

Ministarstvu zdravlja dostavljeno je zvanično saopštenje objavljeno na zvaničnoj strani RASFF (sistem brzog upozoravanja za hranu EU) notifikacije za:

"Lot 111527172, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 02. januara 2027. godine, potom lot 111492248, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 24. septembra 2026 godine, kao i lot 111505015, koji je već u postupku povlačenja, sa rokom upotrebe 06. novembra 2026 godine".

Svi navedeni lotovi su u postupku povlačenja.

Ovo je, inače, već drugi put da se proizvodi istog proizvođača povlače sa tržišta zbog istog razloga, prenosi Sputnjik.