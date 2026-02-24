Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

Rasprodaja Bitkoina počela je još u oktobru, a nastavak pada u februaru poklapa se sa opštim raspoloženjem investitora da izbjegavaju rizik na međunarodnim tržištima.

Pad Bitkoina nastavio se i u utorak, spustivši cijenu na 62.858 dolara. Tokom februara, Bitkoin je već izgubio više od 19% vrijednosti i kreće ka najslabijem mjesečnom rezultatu od juna 2022. godine. U ponedjeljak je njegova cijena pala skoro 5%, nakon što se tokom vikenda spustila na 64.324 dolara. Od početka godine, Bitkoin je ukupno izgubio oko 24% vrijednosti.

Ova kretanja ukazuju na peti uzastopni mjesec pada, što bi bio najduži negativni niz još od 2018. godine, kada su kripto-tržišta pogođena raspadom buma inicijalnih ponuda tokena i naglim padom cijena. Tržište se trenutno suočava sa tri velika izazova istovremeno: ulazak i izlazak kapitala iz Bitkoin ETF-ova, promjene u globalnoj sklonosti investitora riziku, posebno u vezi sa Nasda 100 indeksom, i neizvjesnost oko odluka Federalnih rezervi o kamatnim stopama.

Ekonomija Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Pad u februaru dodatno je pojačan odlukama Donalda Trampa da poveća globalne carine na 15%. Ovaj potez je uznemirio investitore i izvršio pritisak na akcije i drugu rizičnu imovinu.

„Odluka predsjednika Trampa da poveća globalne carine na 15% uzdrmala je rizičnu imovinu, pa i Bitkoin. Iako se često naziva ‘digitalnim zlatom’, Bitkoin se i dalje ponaša kao rizična imovina. Kada poraste makroekonomski strah, kapital prelazi u tradicionalna sigurna utočišta, a Bitkoin još nije u toj kategoriji“, izjavila je Rahael Lukas, kriptoanalitičarka u BTC Markets.

Analitičari pad Bitkoina objašnjavaju kombinacijom ETF-odljeva, makrošokova i zasićenja tržišta nakon prošlogodišnjih rekorda. Ključna podrška nalazi se na nivou od 62.800 dolara, koja može spriječiti dublju rasprodaju ka 55.000 dolara.

Bitkoin se sve više približava svom 200-nedjeljnom pomičnom prosjeku od 58.503 dolara. „Ako se cijena zadrži iznad ove granice, tržište bi se moglo stabilizovati. Međutim, ukoliko padne ispod zone podrške između 58.000 i 60.000 dolara, vjerovatno će uslijediti dublja korekcija“, upozorava Tony Sykamore, analitičar u IG Australia.

Jedan od značajnijih signala na tržištu u posljednje vrijeme bio je snažan odljev sredstava iz američkih spot Bitkoin ETF-ova. Veliko jednodnevno povlačenje iz BlackRok-ovog IBIT fonda pokazalo je da je institucionalna potražnja kratkoročno oslabila.

Ekonomija Bitkoin se oporavlja od niza gubitaka

Kako ETF-ovi postaju veći dio tržišta, cijena Bitkoina sve više zavisi od šire ekonomske situacije i odluka investicionih portfelja, a ne samo od faktora specifičnih za kriptovalute. Iako odljevi iz ETF-ova ne određuju cjelokupni trend, pomažu da se objasni zašto zamah kupovine brzo slabi i zašto rast često privlači dodatni pritisak prodaje.

Februar 2026. sve više djeluje kao test zrelosti Bitkoina kao institucionalne imovine i njegove sposobnosti da održi status čak i kada kapital više nije jeftin.

(poslovni.hr)