Logo
Large banner

Cijena Bitkoina naglo pala

Izvor:

Agencije

05.02.2026

21:39

Komentari:

0
Цијена Биткоина нагло пала

Vrijednost kriptovalute bitkoin bilježi snažan pad na tržištu. Trenutno jedan bitkoin vrijedi 65.432 američka dolara (108.539 KM), što je gotovo 11 odsto manje u odnosu na prethodni dan.

Koliko je cijena ove kriptovalute promjenljiva pokazuje podatak da je danas u ponoć iznosila 72.992 dolara (121.079 KM).

Poređenja radi, u oktobru prošle godine vrijednost jednog bitkoina dostigla je 126.198 dolara (209.338 KM), što je tada bila najviša zabilježena cijena od 2008. godine, otkada ova kriptovaluta postoji.

Pad ispod 70.000 dolara

U posljednja četiri mjeseca vrijednost bitkoina smanjena je za ukupno 60.766 dolara, odnosno za 48,15 odsto. Ovo je prvi put otkako je Donald Tramp ponovo izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da je cijena bitkoina pala ispod 70.000 dolara.

Na pad vrijednosti bitkoina utiče više faktora. Među najvažnijima su:

– prodaja bitkoina od strane velikih investitora, što stvara dodatni pritisak na cijenu, što je česta pojava nakon perioda rasta;

– smanjeno interesovanje investitora za rizičnu imovinu, kakve su kriptovalute, uz veće usmjeravanje ka sigurnijim oblicima ulaganja;

– privremena obustava kupovine bitkoina od strane velikih investicionih fondova;

– prodaja bitkoina od strane rudara radi pokrivanja troškova „rudarenja“;

– globalna ekonomska i politička nesigurnost.

Bitkoin je prva kriptovaluta na svijetu koja nije pod kontrolom centralne banke niti bilo koje kompanije. Njegova vrijednost temelji se na ograničenoj ponudi, potražnji, tehnologiji i povjerenju korisnika, te se formira tržišno – u zavisnosti od toga koliko su ljudi spremni da plate za njega

Podijeli:

Tagovi:

rudarenje bitkoina

bitkoin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Ekonomija

Pao bitkoin, evo kolika mu je vrijednost

9 h

0
Злато постало нестабилније од биткоина

Ekonomija

Zlato postalo nestabilnije od bitkoina

2 d

0
Биткоин и Итиријум губе замах, инвеститори на опрезу

Ekonomija

Bitkoin i Itirijum gube zamah, investitori na oprezu

1 sedm

0
Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

Ekonomija

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

3 sedm

0

Više iz rubrike

Озбиљан економски замах: Српску очекују значајне јавне инвестиције

Ekonomija

Ozbiljan ekonomski zamah: Srpsku očekuju značajne javne investicije

3 h

0
РиТЕ Угљевик

Ekonomija

Umanjene plate članovima uprave RiTE Ugljevik i glavnom pravnom savjetniku

7 h

0
Очекује се рекордна производња кафе

Ekonomija

Očekuje se rekordna proizvodnja kafe

8 h

0
Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Ekonomija

Pao bitkoin, evo kolika mu je vrijednost

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Velika akcija policije: Uhapšeno više osoba, zaplijenjena veća količina droge

22

50

Centralne vijesti, 05.02.2026.

22

30

Partizan demolirao Panatinaikos u Beogradu

22

17

Cvijanović: Novi pristup američke administracije ohrabrujući

22

03

Povrijeđen otac i tri kćerke: Teška nesreća kod Teslića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner