Cijena Bitkoina naglo pala

Vrijednost kriptovalute bitkoin bilježi snažan pad na tržištu. Trenutno jedan bitkoin vrijedi 65.432 američka dolara (108.539 KM), što je gotovo 11 odsto manje u odnosu na prethodni dan.

Koliko je cijena ove kriptovalute promjenljiva pokazuje podatak da je danas u ponoć iznosila 72.992 dolara (121.079 KM).

Poređenja radi, u oktobru prošle godine vrijednost jednog bitkoina dostigla je 126.198 dolara (209.338 KM), što je tada bila najviša zabilježena cijena od 2008. godine, otkada ova kriptovaluta postoji.

Pad ispod 70.000 dolara

U posljednja četiri mjeseca vrijednost bitkoina smanjena je za ukupno 60.766 dolara, odnosno za 48,15 odsto. Ovo je prvi put otkako je Donald Tramp ponovo izabran za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da je cijena bitkoina pala ispod 70.000 dolara.

Na pad vrijednosti bitkoina utiče više faktora. Među najvažnijima su:

– prodaja bitkoina od strane velikih investitora, što stvara dodatni pritisak na cijenu, što je česta pojava nakon perioda rasta;

– smanjeno interesovanje investitora za rizičnu imovinu, kakve su kriptovalute, uz veće usmjeravanje ka sigurnijim oblicima ulaganja;

– privremena obustava kupovine bitkoina od strane velikih investicionih fondova;

– prodaja bitkoina od strane rudara radi pokrivanja troškova „rudarenja“;

– globalna ekonomska i politička nesigurnost.

Bitkoin je prva kriptovaluta na svijetu koja nije pod kontrolom centralne banke niti bilo koje kompanije. Njegova vrijednost temelji se na ograničenoj ponudi, potražnji, tehnologiji i povjerenju korisnika, te se formira tržišno – u zavisnosti od toga koliko su ljudi spremni da plate za njega