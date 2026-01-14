Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Vrijednost bitkoina (BTC) je danas u 15.30 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 3,58 odsto na 82.107,45 evra

Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 50,58 milijardi evra, što predstavlja višu vrijednost nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 48 u kategoriji “neutralno”, što je značajan skok u odnosu na jučerašnji nivo 26 u kategoriji “strah”.

Vrijednost itirijuma (ETH) porasla je za 5,08 odsto na 2.847,17 evra, a vrijednost bajnens koina (BNB) za 2,94 odsto na 804,14 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 1,96 odsto na 125,19 evra, a avalanš (AVAX) za 4,15 odsto na 12,46 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,53 evra, što je za 2,64 odsto više nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute Bajnens lajf, BERA i DASH.