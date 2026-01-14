Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

Međunarodne rezerve deviza i zlata Ruske Federacije su u periodu od 19. do 26. decembra porasle za 1,5 odsto i postavile novi rekord, navodi se u saopštenju Banke Rusije.

"Međunarodne rezerve su na kraju dana 26. decembra 2025. godine iznosile 763,9 milijardi američkih dolara, što predstavlja povećanje od 11,3 milijarde američkih dolara, odnosno rast od 1,5 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju, uglavnom zbog pozitivne revalorizacije", navodi se u saopštenju.

To znači da je na vrijednost deviznih rezervi uticao rast vrijednosti valuta i zlata.

Međunarodne rezerve su na kraju dana 19. decembra iznosile 752,6 milijardi dolara.

Međunarodne, zlatne i devizne, rezerve Ruske Federacije predstavljaju visokolikvidnu stranu imovinu kojom raspolažu Banka Rusije i vlada.

Rezerve se sastoje od monetarnog zlata, specijalnih prava vučenja (SPV), rezervne pozicije u MMF-u i sredstava u stranoj valuti (ostala rezervna imovina).