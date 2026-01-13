Veljko Ražnatović se oglasio iz Rusije: Pokazao kako provodi vrijeme

Izvor:
Telegraf
13.01.2026
20:53
Mladi i talentovani bokser Veljko Ražnatović proslavio je rođendan 10. decembra u krugu porodice i tada donio odluku da se privremeno povuče sa društvenih mreža.
Sada, nakon nešto više od mjesec dana, Veljko je iznenadio mnoge povratkom na Instagram, otkrivajući gdje je i čime se trenutno bavi.
Kako je poznato, Veljko već neko vreme boravi u Rusiji, gdje je pronašao svoj mir, ali i ljude s kojim trenira nakon povrede koju je nedavno imao.
Na najnovijim fotografijama Ražnatović je pokazao kako balansira između profesionalnih treninga i porodičnih trenutaka.
Prvom objavom Veljko je otkrio intimniji momenat - on i supruga Bogdana poziraju ispred Saborne crkve ikone Bogorodice "Znamanje" u Moskvi. Dok napolju pada snijeg, nasmijani uživaju u prizoru, a crvena fasada hrama i zlatne kupole stvaraju bajkovitu atmosferu.
Drugu objavu podijelio je iz bokserske sale, gdje provodi vrijeme tokom treninga i oporavka nakon napornog vježbanja. Okružen bokserskim džakovima i rekvizitima, Veljko pokazuje svoju posvećenost i disciplinu.
