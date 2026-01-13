Logo
Oglasila se Zlata Petrović nakon Pejine izjave da ga je prevarila

Blic

13.01.2026

15:03

Огласила се Злата Петровић након Пејине изјаве да га је преварила

Pogrešna izjava Zorana Pejića Peje o prevari u braku sa Zlatom Petrović ponovo je uzburkala javnost i pokrenula niz reakcija. Sad se oglasila i pjevačica i poručila da nikada nije bila žena koja vara svoje partnere, dodajući da se Peja, prema njenim riječima, nije najbolje izrazio.

Ubrzo se oglasio i Hasan Dudić i istakao da ga Zlata nikad nije varala.

Nakon svih navoda, Zlata je stavila tačku na spekulacije.

"Odmah sam pozvala Peju da ga pitam kada sam ga ja to prevarila. Mislim da se on pogrešno izrazio, kada smo odlučili da se raziđemo, svako je pošao na svoju stranu. Žena sam koja voli mnogo i da priča i da se druži, ali takvu stvar nikada ne bih uradila. Da sam htjela, mogla sam svašta da im radim iza leđa, ali nisam", rekla je Zlata, pa dodala:

"Radila sam tezge sama, nikad mi tako nešto nije padalo na pamet. Imali su povjerenje u mene, a to što je Peja ljubav stavio u fioku, mislio je na to da se ljubav ugasila vremenom i da je prosto bilo najbolje da se raziđemo. Nisam nikada bila profil žene koja će da vara svoje partnere, tako da ne znam čemu ovo", rekla je Zlata za Blic.

