Tijeri Anri supruzi čestitao rođendan na srpskom: Andrea je ljepotica iz BiH

13.01.2026

11:44

Тијери Анри супрузи честитао рођендан на српском: Андреа је љепотица из БиХ
Foto: Instagram/thierryhenry

Jedan od najboljih napadača svih vremena, Tijeri Anri, u skladnom je braku sa Srpkinjom Andreom Rajačić od 2011. godine, a sada je svojoj lepšoj polovini čestitao i rođendan i to je uradio tako da je oduševio sve u Srbiji.

- Srećan rođendan! Za mog partnera u zločinu - napisao je Tijeri Anri uz fotografije sa Andreom, a onda je dodao i pravi "začin" na srpskom jeziku, gdje je napisao "Volim te".

Ova poruka izazvala je mnoge komentare, gde su se mnogi pridružili čestitkama, kao i oni koji su objavljivali crveno, plavo i bijela srca kao znak srpske trobojke.

Podsjetimo, Tijeri Anri je bio u braku sa engleskim modelom Nikol Meri od 2003. do 2008. godine, a iz braka imaju kćerku.

Tijeri Anri je upoznao Andreu u vrijeme kada je igrao u Barseloni, a ona je i razlog njegovog razvoda od prethodne supruge.

Anri i Andrea imaju troje djece, sinove Tristana i Gabrijela i kćerku Tatjanu.

Zanimljivo je da zajedno često putuju u Sarajevo, odakle je Andrea porijeklom i često su na Jahorini, gdje imaju i vikendicu.

Inače, Andrea Rajačić je manekenka, a njen otac je jedan od najpoznatijih plastičnih hirurga na svijetu i više od 20 godina vodi kliniku za liječenje opekotina i plastičnu hirurgiju u Kuvajtu, a majka joj je profesorka ruskog jezika.

