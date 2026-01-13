Logo
Lepa Lukić sprema film o svom životu: Ovo su detalji

13.01.2026

09:10

Лепа Лукић спрема филм о свом животу: Ово су детаљи

Jedna od najvećih legendi narodne muzike, Lepa Lukić, u strogoj tajnosti priprema filmsko ostvarenje o svom životu i karijeri.

Iako se o projektu već uveliko šuška, pjevačica za sada ne želi da otkriva previše detalja, naročito kada je riječ o glumicama koje će tumačiti njen lik.

“Ja u glavi već imam jednu glumicu, ali mogu da vam otkrijem da će me igrati tri glumice. Svaka će predstavljati jedan period mog života. Ima još mnogo toga da se uradi. Sve smo dogovorili, ali ne želim da se išta priča unapred”, kaže Lepa, prenosi Pink.

Kako ističe, projekat je ozbiljan i zahtijeva temeljnu pripremu, a producenti i scenaristi insistiraju na diskreciji.

“Producenti i scenaristi ne vole da se o tome govori prije vremena. Tek kada mi kažu šta smijem da kažem, tada ću rado podijeliti sve detalje sa javnošću. Ovo je veliki projekat i mora se raditi pažljivo”, naglašava pjevačica.

Posebnu radost ovih dana donosi joj i rođendan.

“Sutra mi je rođendan i zbog toga sam posebno srećna. Nekako se sve lijepo poklopilo, i privatno i poslovno”, priznaje Lepa sa osmijehom.

Lepa otkriva da je pred njom dug i emotivno zahtjevan proces rada sa scenaristima.

“Minimum dva mjeseca moraću da sjedim sa scenaristima i da im pričam sve detalje o mom životu, od djetinjstva pa do dana današnjeg. Tu nema preskakanja. Sve mora da se zna i razume”, kaže ona.

Магла у Бањалуци

Društvo

Nezdrav vazduh u više gradova, u Visokom opasan za stanovništvo

Dodaje da njen životni put nije bio nimalo lak i da upravo u tome leži snaga priče.

“Znate, ja nisam imala nikoga da me gura. Sve sam postigla sama. Moja biografija je interesantna još od malih nogu”, iskrena je pjevačica.

Sa sjetom se prisjetila djetinjstva i prvih koraka ka muzici.

“Bježala sam od kuće da bih išla na audicije za pjevanje. Kada bih se vratila kući, dobijala sam batine. Ali nisam odustajala. Imala sam taj san i znala sam da je to moj put, bez obzira na sve“, priča Lepa.

Kako kaže, upravo ti teški trenuci, borba, odricanja i usponi biće okosnica filma.

“Nije to priča samo o estradi i pjesmama, već o borbi jedne djevojčice, žene, umjetnice. O uspesima, padovima, ljubavima, razočaranjima, ali i vjeri u sebe. Ako se već radi film o mom životu, hoću da bude iskren”, zaključuje Lepa Lukić.

