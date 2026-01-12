Logo
Kendal Džener prekinula nagađanja, otkrila ono što sve zanima

12.01.2026

15:27

Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

Manekenka Kendal Džener (30) otvoreno je govorila o svojoj seksualnosti i prekinula glasine koje kruže društvenim mrežama već godinama.

Naime, pričalo se da je potajno lezbijka, a ona je u podkastu 'In Your Dreams' sve opovrgnula.

"Postoji cijela strana interneta koja misli da sam lezbijka. Znate što mi zapravo smeta? Koliko su ljudi zbog toga zli. Nije riječ o podršci ili prihvatanju, već o brutalnosti i napadima: 'Šta, dođavola radiš'", rekla je.

Dodala je kako se ne identifikuje kao lezbijka, ali bi bila iskrena da jest, prenosi Grand.

"Shvatam da 'izlazak' nije lak ni za koga. Mogu govoriti za sebe i znam da bih ja 'izašla' da je to moj slučaj i da bih sada bila otvorena oko toga. Nemam problema s tim", govori Kendal.

