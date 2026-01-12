Logo
Zbog ove srpske pjevačice je Playboy platio milionsku kaznu

Izvor:

Agencije

12.01.2026

14:24

Komentari:

0
Pjevačica Goga Sekulić (48) otvoreno je govorila o svom privatnom životu i pritisku koji je osjećala tokom karijere, prisjećajući se situacije koja ju je posebno potresla.

Naime, Goga je prošla kroz ogroman stres kada je lažno predstavljena na naslovnoj strani Playboya, i to sa naslovom „Gola i opasna… Goga Sekulić bolja od Cece“, iako to uopšte nije bila ona.

Podnijela je tužbu, išla na vještačenja i na kraju dobila spor, zbog čega je Playboy izgubio licencu, a kazna koju su morali da plate iznosila je milion dinara.

– Sjećam se onog lažnog Playboya, druga žena na naslovnoj strani, a moje ime i prezime. A ja razmišljam šta će tata da mi kaže. Tada sam od stresa ostala bez glasa – ispričala je pjevačica.

Sekulićeva je istakla da su njeni roditelji imali stroga pravila i da je važno poštovati porodicu i stare vrijednosti, što je pojačalo njen strah u tom trenutku.

– Ljudi ne shvataju da mene ne zanima ništa drugo. Ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, a za njih sam kćerka i pravila moraju da se poštuju – rekla je pjevačica za Adria TV.

Goga se osvrnula i na današnje vrijeme, smatrajući da su bahatost i bezobrazluk uzeli maha, a poštovanje prema porodici i društvenim pravilima sve rijeđe je prisutno.

– Malo gdje se može vidjeti pravo vaspitanje, takvih ljudi više nema. Uzelo je maha bahatost, bezobrazluk, žene ne poštuju muževe, muževi žene, pa djeca sve to gledaju i onda tako počinje – smatra Goga Sekulić, primjećujući da se ljudi danas čude ako se neko ponaša normalno.

Pjevačica se prisjetila i svog tinejdžerskog života, te otkrila da je prvu simpatiju imala sa 16 godina, ali da to roditeljima nije smjela ni da spomene.

– Bio je u pitanju jedan gradski lik. On i ja se sada zezamo kad se sretnemo, ali zaista je tako bilo – rekla je ona, praveći paralelu sa današnjim djevojčicama.

Dok današnje generacije ulaze u veze već sa 12 ili 14 godina, Goga ističe da je njena prva ozbiljna veza bila znatno kasnije.

– Imala sam prvog dečka sa 19 godina, a današnje generacije, odnosno djevojke, sa 12 i 14 godina imaju momke, ali ih kriju. Kod nas to nije smjelo – zaključila je pjevačica.

Podsjetimo, pjevačica Goga Sekulić bila je žrtva lažne naslovne strane u Playboyu, gdje je fotografija gole žene lažno predstavljena kao ona.

Iako to uopšte nije bila Goga, već djevojka koja podsjeća na nju, pjevačica je prošla kroz veliki stres i podnijela tužbu.

Nakon vještačenja i sudskog procesa, dobila je spor – Playboy je izgubio licencu, a bili su primorani da plate kaznu.

– Da, to je izašlo u martu. Sjećam se, svi me zovu, moji roditelji su bili šokirani. Tražila sam tu djevojku da bih dokazala da to nisam ja, a poslije sam išla na vještačenja. Na kraju sam ih dobila na sudu i izgubili su licencu. Odšteta koju je

Goga Sekulić

Plejboj

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

