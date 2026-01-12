Zbog ove srpske pjevačice je Playboy platio milionsku kaznu

Pjevačica Goga Sekulić (48) otvoreno je govorila o svom privatnom životu i pritisku koji je osjećala tokom karijere, prisjećajući se situacije koja ju je posebno potresla.

Naime, Goga je prošla kroz ogroman stres kada je lažno predstavljena na naslovnoj strani Playboya, i to sa naslovom „Gola i opasna… Goga Sekulić bolja od Cece“, iako to uopšte nije bila ona.

Podnijela je tužbu, išla na vještačenja i na kraju dobila spor, zbog čega je Playboy izgubio licencu, a kazna koju su morali da plate iznosila je milion dinara.

– Sjećam se onog lažnog Playboya, druga žena na naslovnoj strani, a moje ime i prezime. A ja razmišljam šta će tata da mi kaže. Tada sam od stresa ostala bez glasa – ispričala je pjevačica.

Sekulićeva je istakla da su njeni roditelji imali stroga pravila i da je važno poštovati porodicu i stare vrijednosti, što je pojačalo njen strah u tom trenutku.

– Ljudi ne shvataju da mene ne zanima ništa drugo. Ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, a za njih sam kćerka i pravila moraju da se poštuju – rekla je pjevačica za Adria TV.

Goga se osvrnula i na današnje vrijeme, smatrajući da su bahatost i bezobrazluk uzeli maha, a poštovanje prema porodici i društvenim pravilima sve rijeđe je prisutno.

– Malo gdje se može vidjeti pravo vaspitanje, takvih ljudi više nema. Uzelo je maha bahatost, bezobrazluk, žene ne poštuju muževe, muževi žene, pa djeca sve to gledaju i onda tako počinje – smatra Goga Sekulić, primjećujući da se ljudi danas čude ako se neko ponaša normalno.

Pjevačica se prisjetila i svog tinejdžerskog života, te otkrila da je prvu simpatiju imala sa 16 godina, ali da to roditeljima nije smjela ni da spomene.

– Bio je u pitanju jedan gradski lik. On i ja se sada zezamo kad se sretnemo, ali zaista je tako bilo – rekla je ona, praveći paralelu sa današnjim djevojčicama.

Dok današnje generacije ulaze u veze već sa 12 ili 14 godina, Goga ističe da je njena prva ozbiljna veza bila znatno kasnije.

– Imala sam prvog dečka sa 19 godina, a današnje generacije, odnosno djevojke, sa 12 i 14 godina imaju momke, ali ih kriju. Kod nas to nije smjelo – zaključila je pjevačica.

