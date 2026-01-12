Logo
Opasna nesreća američke bob-ekipe, odbijali se od zidove i padali po ledu

Izvor:

Indeks

12.01.2026

14:12

Foto: pexels/Julia Volk

Tokom takmicenja Svjetskog kupa u bobu, održanog proteklog vikenda u švicarskom St. Moritzu, dogodila se nesvakidašnja nesreća američke posade u četverosjedu.

Incident se dogodio na samom startu, ali srećom je prošao bez težih posljedica za sportaše. Snimkak pogledajte OVDJE.

Prilikom guranja boba, trojica članova američkog tima posrnula su i nisu uspjela uskočiti u bob. Zbog domino efekta pali su na ledenu stazu, dok je pilot Kristopher Horn ostao sam u bobu. Bez obzira na to, Horn je uspio samostalno upravljati bobom i doći do cilja.

Startna procedura u bobu

Ovaj događaj podsjetnik je na to koliko bob može biti opasna disciplina, gdje i trenutak dekoncentracije može dovesti do rizičnih situacija. Posada boba četverosjeda sastoji se od pilota, kočničara i dvojice članova zaduženih za održavanje ravnoteže.

Лука Модрић

Fudbal

Milan mora donijeti odluku o Modriću

Prilikom starta, sva četiri člana guraju bob prvih nekoliko metara kako bi postigli što veće ubrzanje. Nakon toga, prvi uskače pilot, zatim dva srednja člana posade, a na kraju osoba koja koci. Američka posada izgubila je ritam tokom te ključne faze, što je dovelo do pada.

