Opasna nesreća američke bob-ekipe, odbijali se od zidove i padali po ledu

Tokom takmicenja Svjetskog kupa u bobu, održanog proteklog vikenda u švicarskom St. Moritzu, dogodila se nesvakidašnja nesreća američke posade u četverosjedu.
Incident se dogodio na samom startu, ali srećom je prošao bez težih posljedica za sportaše. Snimkak pogledajte OVDJE.
Prilikom guranja boba, trojica članova američkog tima posrnula su i nisu uspjela uskočiti u bob. Zbog domino efekta pali su na ledenu stazu, dok je pilot Kristopher Horn ostao sam u bobu. Bez obzira na to, Horn je uspio samostalno upravljati bobom i doći do cilja.
Startna procedura u bobu
Ovaj događaj podsjetnik je na to koliko bob može biti opasna disciplina, gdje i trenutak dekoncentracije može dovesti do rizičnih situacija. Posada boba četverosjeda sastoji se od pilota, kočničara i dvojice članova zaduženih za održavanje ravnoteže.
Prilikom starta, sva četiri člana guraju bob prvih nekoliko metara kako bi postigli što veće ubrzanje. Nakon toga, prvi uskače pilot, zatim dva srednja člana posade, a na kraju osoba koja koci. Američka posada izgubila je ritam tokom te ključne faze, što je dovelo do pada.
