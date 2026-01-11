Logo
Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

Ватерполо
Vaterpolisti Rumunije ubjedljivo su savladali Slovačku rezultatom 16:8 u meču prvog kola Grupe D na Evropskom prvenstvu Beogradu.

Po četvrtinama je bilo 5:3, 4:2, 2:0 i 5:3.

Kod Rumunije su najefikasniji bili Aleksandre George, Vlad-Luka Georgesku i Darian Lunčan sa po tri postignuta gola.

Lukaš Seman i Marek Tkač su bili najbolji u Slovačkoj sa po dva gola.

Ranije danas u prvom meču Grupe D Italija je deklasirala Tursku rezultatom 19:8. U drugom kolu igraće Slovačka - Italija i Rumunija - Turska.

Plasman u polufinalnu grupu obezbediće tri prvoplasirane selekcije.

