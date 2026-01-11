Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

Izvor:
B92
11.01.2026
17:01
Komentari:0
Vaterpolisti Rumunije ubjedljivo su savladali Slovačku rezultatom 16:8 u meču prvog kola Grupe D na Evropskom prvenstvu Beogradu.
Po četvrtinama je bilo 5:3, 4:2, 2:0 i 5:3.
Kod Rumunije su najefikasniji bili Aleksandre George, Vlad-Luka Georgesku i Darian Lunčan sa po tri postignuta gola.
Lukaš Seman i Marek Tkač su bili najbolji u Slovačkoj sa po dva gola.
Ranije danas u prvom meču Grupe D Italija je deklasirala Tursku rezultatom 19:8. U drugom kolu igraće Slovačka - Italija i Rumunija - Turska.
Plasman u polufinalnu grupu obezbediće tri prvoplasirane selekcije.
(b92)
