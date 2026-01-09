Logo
U Beogradu svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u vaterpolu

Tanjug

09.01.2026

22:08

0
У Београду свечано отворено Европско првенство у ватерполу

U Beogradu je večeras svečano otvoreno Evropsko prvenstvo za vaterpoliste, koje zvanično počinje sutra u Areni utakmicama prvog kola u grupama A i C, a završava se finalom 25. januara.

Svečanoj ceremoniji 37. po redu Evropskog prvenstva prisustvovali su predsjednik Evropske federacije vodenih sportova (EA) Antonio Hose Silva, potpredsjednik EA Vanja Udovičić, predsjednik Međunarodne federacije vodenih sportova Husein Al Musalam, ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić, državni sekretar Marko Kešelj, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, predsjednik VSS Viktor Jelenić...

Poslije 2006. i 2016. godine, ovo je treći put da je glavni grad Srbije domaćin kontinentalnog šampionata.

Prisutnima su se obratili Husein Al Musalam, Antonio Hose Silva, ministar Zoran Gajić, Viktor Jelenić i nekadašnji vaterpolista Igor Milanović. Himnu Srbije izveo je dječiji hor "Čarolija". Potom je uslijedio svečani defile zastava svih učesnika Evropskog prvenstva.

авион ловац

Svijet

Ukrajinski pilot F-16: Taktike NATO ne djeluju protiv ruskih lovaca

Na svečanosti je predstavljena lopta kojom će se igrati na EP, kao i medalje koje će biti dodjeljene na ovom kontinentalnom šampionatu u Beogradu.

Prvi potpredsjednik EA Josip Varvodić dodjelio je Špancu Alvaru Granadosu nagradu za najboljeg vaterpolistu Evrope u 2025. godini.

Vaterpolisti Srbije će igrati u Grupi C sa braniocima titule Španijom, kao i Holandijom i Izraelom. U Grupi A su Malta, Francuska, Crna Gora i Mađarska. U Grupi B su Slovenija, Grčka, Hrvatska i Gruzija. U Grupi D su Turska, Rumunija, Italija i Slovačka.

Po tri prvoplasirane selekcije će proći dalje u polufinalne grupe, a ukrštaju se grupe A i C, odnosno B i D. Rezultati iz preliminarnih grupa se prenose, a iz polufinalnih grupa u polufinale će po dvije prvoplasirane ekipe.

vaterpolo

sport

Beograd

