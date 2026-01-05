Nikola razdijelio milione prijateljima i otišao da živi u šumu

U modernom svijetu živi se užurbano i stalno se leti za ‘zaradom’.

Ovog bivšeg reprezentativca Hrvatske u trijatlonu, kasnijeg atletskog trenera novac je u jednom trenutku jednostavno prestao zanimati i napravio je potpuni zaokret.

Nikola Borić je u potrazi za duševnim mirom odlučio ostaviti svoj stari život iza sebe. Firmu vrijednu navodno dva miliona evra u Kini je darovao prijatelju i povukao se na samotnjački život u šumu.

Sve što je materijalno stekao u životu podijelio je prijateljima, a sebi je ostavio samo 10.000 evra s kojima je kupio zemljište pored Kokočaka, u šumi kod Orahovice.

“Sav sam novac podijelio. Roditeljima sam ostavio firmu u Hrvatskoj, partneru Muniru sam ostavio firmu u Turskoj i prerezao sam sve kartice, ličnu kartu”, izjavio je jednom prilikom Borić pri gostovanju u emisiji ‘Nedjeljom u dva’ kod Aleksandra Stankovića na HTV-u.

Tri bitne stvari

Otkrio je potom kako su se njegovi roditelji protivili odluci da odseli u šumu, a slično su reagovali i roditelji njegove supruge.

“Stara nije htjela razgovarati sa mnom dvije godine nakon što sam dao otkaz. Ona je u svom materijalnom filmu, kao i svaka mama koja se brine o tome šta će se s djetetom dogoditi”, izjavio je Borić, koji je uvjeren da je napravio najbolji potez u životu.

“Prvu firmu sam otvorio u Hrvatskoj i to je bila firma za obradu rezultata na sportskim takmičenjima. Meni je hrvatsko tržište bilo premalo i otišao sam u Tursku gdje sam dobio posao za Istanbulski maraton sa 100 hiljada takmičara. Nakon završenog posla prišao mi je predsjednik turske atletske reprezentacije i pitao me je da zajedno otvorimo kompaniju”, rekao je.

Nakon što je firmu imao 12 godina u svom vlasništvu, odlučio se na prodaju. Prilikom objašnjavanja svoje životne filozofije kaže:

“U 8 mjeseci dok sam gradio kuću i spavao u mreži shvatio da postoje 3 bitne stvari koje sva živa bića moraju imati. To su hrana i voda, sklonište i reprodukcija”, naglasio je i dodao:

“Jedino ljudi plaćaju hranu i vodu, sklonište i reprodukciju, djecu moramo školovati".

“Moja filozofija se svodi na život u skladu s prirodom, bez otpada, bez proizvodnje bilo kakvog smeća. Želim pomoći lokalnoj zajednici i pronaći svoj mir. Nikad me novac nije zanimao, iako se lijepio za mene. Jednostavno je, želio sam se posvetiti prirodi i biti pastir. Meni materijalne stvari ništa ne predstavljaju u životu, zaista! Znam da za sutra jedino moram spremiti drva, jer sam ostao bez njih”, zaključio je Borić.