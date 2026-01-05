Logo
Large banner

Šta uraditi ako auto prokliza?

Izvor:

Kurir

05.01.2026

16:23

Komentari:

0
Шта урадити ако ауто проклиза?
Foto: Unsplash

Putevi su od juče zakopani snijegom, a vozačima ovo izaziva dodatnu brigu za bezbjednost sebe i drugih učesnika u saobraćaju. Ipak, postoje načini da se vozač osigura da čini sve što može kako bi i vožnja u ledenim uslovima prošla bez problema.

- Automobili stoje, pokriveni su velikom količinom snijega. Prije nego uđemo u auto, treba očistiti vrata, uključiti automobil i pustiti da se dobro zagrije. Dobro očistiti snijeg, skinuti sa svih staklenih površina, skinuti auto sa poklopca motora, gepeka, kako ne bi ugrozili nekoga od učesnika u saobraćaju tokom vožnje. Prije početka vožnje treba koristiti dobre naočare jer je snježno bjelilo opasnije od Sunca tokom najtoplijih ljetnih dana - kaže Čedomir Brkić, najtrofejniji srpski automobilista.

илу-празнична трпеза-оброк-08122025

Zdravlje

Provjereni trikovi da izbjegnete gojenje tokom prazničnih dana

Brkić savjetuje da se vožnja uvijek kreće iz druge brzine radi manje šanse za proklizavanje, a ističe i da vozači treba da pokušaju da zaobiđu manje, lošije očišćene ulice.

- Kada su padavine vidljivost je smanjena i treba da budete primjećeni od strane ostalih učesnika u saobraćaju, pa uključite svjetla. Ne treba ulaziti u ulice koje imaju dubok snijeg, već naći zaobilazan put koji je bolje očišćen. Ako ste već ušli, sasvim lagano i sa duplo većim rastojanjem se krećite u odnosu na druge učesnike u saobraćaju.

Šta ako automobil prokliza?

Brkić je otkrio i šta možemo učini u slučaju da automobil ipak prokliza.

Badnjak gori BL

Savjeti

Badnjak nikako ne unosite u kuću preko dana: Evo gdje treba da stoji do Badnje večeri

- U slučaju proklizavanja treba da okrenemo upravljač u smjeru trase kojom se krećemo, kontra od onog gdje nas trasa ili nizbrdica kojom ne želimo da idemo vodi. Treba koristiti blago kočenje, zakočiti i pustiti i ponavljati. Ako se zaglavite ili siđete negdje, pokušajte naglim manevrom u punu lijevo ili punu desnu stranu da raskrčite dio puta gdje se nalazite. Jedino pun lijevi ili desni volan će vam očistiti dio u kom se nalazite i pomoći da se izvučete.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бањалучка пивара

Ekonomija

Olvi Grup završila akviziciju Banjalučke pivare

3 h

0
Горан Гатарић

Hronika

Tužiocu prijetio batinama i paljevinom, osuđen na 18 mjeseci zatvora

3 h

0
Митрополит Хризостом Божићна бесједа

Društvo

Božićna poruka mitropolita Hrizostoma: Slaveći Božić molimo se za mir Božiji

3 h

0
Avion

Svijet

Drama na letu: Ptica prizemljila avion

3 h

0

Više iz rubrike

Четири савјета за безбиједно уклањање леда и снијега са аутомобила

Auto-moto

Četiri savjeta za bezbijedno uklanjanje leda i snijega sa automobila

4 h

0
Очистите снијег са аута или "одријешите кесу": Слиједе папрене казне

Auto-moto

Očistite snijeg sa auta ili "odriješite kesu": Slijede paprene kazne

1 d

0
Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

Auto-moto

Savjet njemačkih majstora za hladne noći: Ovo treba da držite u autu

2 d

0
Невидљиви убица поновно на путевима: Не помажу ни ланци, како реаговати

Auto-moto

Nevidljivi ubica ponovno na putevima: Ne pomažu ni lanci, kako reagovati

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

25

Poljoprivrednici traže zaštitu domaće proizvodnje

19

24

Suzana Mančić: Čula sam pucnje, neko mi je zapalio auto

19

18

Pronađeno tijelo žene, nema dokumenata

19

15

Pretresi i hapšenja u Banjaluci

19

13

Obustavlja se saobraćaj u Banjaluci: Kroz ove ulice nećete moći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner