Šta uraditi ako auto prokliza?

Putevi su od juče zakopani snijegom, a vozačima ovo izaziva dodatnu brigu za bezbjednost sebe i drugih učesnika u saobraćaju. Ipak, postoje načini da se vozač osigura da čini sve što može kako bi i vožnja u ledenim uslovima prošla bez problema.

- Automobili stoje, pokriveni su velikom količinom snijega. Prije nego uđemo u auto, treba očistiti vrata, uključiti automobil i pustiti da se dobro zagrije. Dobro očistiti snijeg, skinuti sa svih staklenih površina, skinuti auto sa poklopca motora, gepeka, kako ne bi ugrozili nekoga od učesnika u saobraćaju tokom vožnje. Prije početka vožnje treba koristiti dobre naočare jer je snježno bjelilo opasnije od Sunca tokom najtoplijih ljetnih dana - kaže Čedomir Brkić, najtrofejniji srpski automobilista.

Brkić savjetuje da se vožnja uvijek kreće iz druge brzine radi manje šanse za proklizavanje, a ističe i da vozači treba da pokušaju da zaobiđu manje, lošije očišćene ulice.

- Kada su padavine vidljivost je smanjena i treba da budete primjećeni od strane ostalih učesnika u saobraćaju, pa uključite svjetla. Ne treba ulaziti u ulice koje imaju dubok snijeg, već naći zaobilazan put koji je bolje očišćen. Ako ste već ušli, sasvim lagano i sa duplo većim rastojanjem se krećite u odnosu na druge učesnike u saobraćaju.

Šta ako automobil prokliza?

Brkić je otkrio i šta možemo učini u slučaju da automobil ipak prokliza.

- U slučaju proklizavanja treba da okrenemo upravljač u smjeru trase kojom se krećemo, kontra od onog gdje nas trasa ili nizbrdica kojom ne želimo da idemo vodi. Treba koristiti blago kočenje, zakočiti i pustiti i ponavljati. Ako se zaglavite ili siđete negdje, pokušajte naglim manevrom u punu lijevo ili punu desnu stranu da raskrčite dio puta gdje se nalazite. Jedino pun lijevi ili desni volan će vam očistiti dio u kom se nalazite i pomoći da se izvučete.