Očistite snijeg sa auta ili "odriješite kesu": Slijede paprene kazne

Kurir

04.01.2026

14:36

Очистите снијег са аута или "одријешите кесу": Слиједе папрене казне

Neočišćen automobil može izazvati saobraćajnu nezgodu, a kazne idu i do 10.000 dinara. Prije nego što krenete na put, obavezno proverite stakla, krov, svijetla i retrovizore.

Sniježni talas koji je zahvatio Srbiju pravi zimske probleme na putevima, uz najavu meteorologa da će u narednim danima snežni pokrivač narasti i do 30 centimetara. U ovom periodu često se mogu videti vozila koja nisu očišćena od snijega, a učestvuju u saobraćaju, što predstavlja ozbiljan rizik po bezbjednost.

Kazne od 3.000 do 10.000 dinara

Agencija za bezbjednost saobraćaja nedavno je podsjetila da automobili koji se u saobraćaj uključe sa neočišćenim staklima, krovom, svjetlima, retrovizorima, registarskim tablicama ili senzorima, osim što ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, krše Zakon o bezbjednosti saobraćaja. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 3.000 do 10.000 dinara.

Снијег, Бањалука

Društvo

Jolić: Svi putevi u Republici Srpskoj prohodni, saobraćaj otežan na planinskim prevojima

Neočišćeno staklo smanjuje preglednost, a najugroženiji su pješaci, jer ih je teško uočiti. Snijeg sa krova vozila tokom kočenja može pasti na vetrobransko staklo i u potpunosti zakloniti pregled vozača, što može izazvati paničnu reakciju i saobraćajnu nezgodu, upozorili su iz Agencije.

Sneg sa vozila može se razletjeti i na druga vozila, izazivajući lančane reakcije i potencijalne nezgode. Iz tog razloga preporučuje se da vozači izdvoje nekoliko minuta prije polaska kako bi očistili vozilo dok se motor grije.

Stakla moraju biti čista

Zamagljena ili prljava stakla predstavljaju dodatnu opasnost, posebno pri isparkiravanju ili prestrojavanju. Zato stručnjaci savjetuju:

Trudite se da sva stakla budu čista, spolja i iznutra. U prodaji postoje sredstva protiv magljenja, maramice i krpe, a klima uređaj može pomoći u spriječavanju zamagljivanja.

Ne izlazite iz auta, sve snimite i nastavite do prvog sigurnog mesta: Vozači na udaru "trika sa retrovizorom", prevaranti izvlače ozbiljne pare

Pored čišćenja vozila, vozači treba da na vreme provjere:

  • akumulator,
  • svjećice,
  • filtere,
  • antifriz.

Sve ove mjere su ključne za sigurnu vožnju u zimskim uslovima i smanjuju rizik od saobraćajnih nezgoda, prenosi Kurir.

kazne

Snijeg

