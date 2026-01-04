Darovana zlatnim dukatom: Teodora je prva beba rođena u ovoj godini u Trebinju

Izvor:
ATV
04.01.2026
14:34
Prva beba rođena u ovoj godini u Porodilištu Bolnice Trebinje je Bilećanka Teodora Vujović.
Teodora je teška 3,56 kg i dugačka 55 cm, a rođena je jutros u 3.22 časova prirodnim porodom koji je prošao u najboljem redu.
Prvorođenu bebu u ovom porodilištu je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić darovao zlatnim dukatom, a majku Anu buketom cvijeća.
"Kod kuće imam i jedanaestogodišnju kćerku i četverogodišnjeg sina koje sam takođe rodila u Porodilištu Trebinje, tako da nisam imala dileme da i Teodoru na svijet donesem ovdje, jer sam i ranije imala predivno iskustvo i sa doktorima, i sa babicama, kao i cjelokupnim osobljem ovog porodilišta, gdje sam se, evo već u tri navrata, uvjerila u njihovu stručnost i maksimalnu posvećenost i bebama i porodiljama", kazala je gospođa Ana.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić je, nakon čestitki i uručenja poklona, istakao da je Gradska uprava i ovoj Bolnici i ovom odjeljenju uvijek na usluzi.
Ćurić je napomenuo da Grad Trebinje pomaže i parovima koji se bore da ostvare potomstvo preko vantjelesne oplodnje.
U programima podrške, osim novorođenčadi, pomaže se i djeci iz ruralnih sredina, djeci bez jednog ili oba roditelja, socijalno ugroženim i to će se, kako kaže, i ubuduće nastaviti, kako bi Trebinje ostvarilo zacrtani plan da što prije bude imalo 50.000 stanovnika.
