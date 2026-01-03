Todor je prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru

Prva beba rođena u ovoj godini u Prijedoru je Todor Krčmar iz Novog Grada.

Todor, koji je na svijet došao juče u 5.30 časova, treće je dijete u porodici Bojane i Bojana Krčmara, a kod kuće ga već sa nestrpljenjem čekaju starija braća Teodor i Aleksa.

U ime gradonačelnika Prijedora Slobodana Javora, šef Kabineta gradonačelnika Branko Mudrinić uručio je zlatnik prvoj bebi rođenoj u prijedorskoj Opštoj bolnici "Dr Mladen Stojanović" u 2026. godini, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija ovog darivanja.

Čestitajući srećnim roditeljima, Mudrinić je istakao da svaka novorođena beba predstavlja radost ne samo za porodicu, već i za čitavu lokalnu zajednicu.

"Rođenje djeteta je najljepša vijest i najveće bogatstvo. U ime gradonačelnika Slobodana Javora i grada Prijedora, upućujem iskrene čestitke porodici Krčmar, uz želje da Todor odrasta zdravo, srećno i okružen ljubavlju", poručio je Mudrinić.

On je podsjetio da je briga o porodici i pronatalitetnoj politici jedan od glavnih zadataka grada Prijedora.

Grad Prijedor kontinuirano povećava sredstva namijenjena podršci porodicama i rađanju djece, pa su odlukom gradonačelnika sredstva planirana za ovogodišnji tradicionalni novogodišnji prijem preusmjerena upravo u ove svrhe.

U ovoj godini grad Prijedor povećaće izdvajanja za prvorođeno dijete sa 500 na 800 KM, za drugo dijete sa 600 na 1.000 KM, za treće dijete sa 700 na 1.200 KM, dok se za četvrto i svako naredno dijete uvodi nova stavka, odnosno podrška u iznosu od 1.500 KM.