Demant Janka Samardžića o slučaju „Vodovod“ Bileća

Janko Samardžić, nekadašnji direktor JP „Vodovod“ a.d. Bileća i sadašnji odbornik građanskog pokreta „Bileća ispred svega“ u Skupštini opštine Bileća, protiv kojeg je Policijska uprava Trebinje nedavno Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju dostavila izvještaj zbog sumnje da je, kao direktor javnog preduzeća, iskoristio službeni položaj i time počinio krivično djelo „zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja“, smatra da javnost nije adekvatno informisana i demantuje navode koji su se pojavili u medijima.

Demant prenosimo u cjelosti:

Povodom medijskih natpisa koji su se proteklih dana pojavili u javnosti, a koji se odnose na navodno počinjeno krivično djelo u periodu dok je gospodin Janko Samardžić obavljao funkciju direktora Javnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Bileća, smatramo neophodnim da reagujemo radi istinitog i potpunog informisanja građana.

Prije svega, važno je naglasiti da je u konkretnom slučaju riječ isključivo o policijskom izvještaju koji je, u skladu sa zakonskom procedurom, dostavljen nadležnom tužilaštvu, bez ikakve odluke o krivici. U ovom trenutku ne postoji optužnica, niti je utvrđeno postojanje krivične odgovornosti, što su pojedini mediji svjesno ili nesvjesno zanemarili, stvarajući u javnosti utisak da je riječ o završenom i dokazanom slučaju.

Posebno zabrinjava činjenica da gospodin Janko Samardžić nije kontaktiran, niti mu je data prilika da iznese svoju stranu priče prije objavljivanja ovih navoda, čime su prekršeni osnovni profesionalni standardi novinarske etike i objektivnog izvještavanja. Umjesto provjere informacija i sagledavanja kompletnog konteksta, javnosti je plasirana jednostrana i senzacionalistička interpretacija.

Suština cijelog slučaja odnosi se na zapošljavanje manjeg broja radnika na operativnim, nužnim i slabije plaćenim poslovima, isključivo na radnim mjestima predviđenim važećom sistematizacijom, a koja su ostala upražnjena odlaskom prethodno zaposlenih radnika u penziju ili njihovim premještanjem na druga radna mjesta. Bez popunjavanja tih pozicija, JP „Vodovod“ a.d. Bileća nije moglo nesmetano da funkcioniše.

Sve odluke donesene su isključivo u interesu kontinuiranog i urednog snabdijevanja građana vodom, bez ikakve namjere pribavljanja protivpravne koristi bilo kome.

Tvrdnje o zloupotrebi službenog položaja su pravno neutemeljene, jer je riječ o odlukama koje su bile nužne za funkcionisanje sistema i koje su donesene u skladu sa realnim potrebama preduzeća i važećim aktima. Napominjemo da gotovo identična praksa zapošljavanja postoji u svim operativnim sistemima i drugim javnim institucijama.

Ovim putem izražavamo najoštriji protest protiv pokušaja diskreditacije, gdje se redovno postupanje i odgovorno obavljanje posla nastoji predstaviti kao afera bez stvarnog osnova u činjenicama i pravu.

Gospodin Janko Samardžić ima puno povjerenje u rad nadležnih institucija i u potpunosti je spreman da sa njima sarađuje kako bi se sve okolnosti sagledale objektivno, zakonito i bez političkih pritisaka.

Apelujemo na predstavnike medija da se uzdrže od prejudiciranja i da javnost informišu odgovorno, tačno i profesionalno, uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odgovor.

Portal ATV policijski izvještaj o Janku Samardžiću prenio je u cjelosti, bez otkrivanja identiteta i drugih informacija koje Policijska uprava nije zvanično dostavila medijima.